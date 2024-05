Kleinbardorf

11:00 Uhr

Mobile Friseurin in Kleinbardorf: Mit Kamm, Spiegel und Schere im Auto zu den Kunden

Plus Eine Filialschließung war die Chance auf einen Neuanfang für Meisterin Diana Michel. Sie erfüllt sich mit eigenem Salon in Kleinbardorf einen Kindheitstraum.

Von Michael Petzold

Manchmal braucht es einen kleinen Schubser vom Schicksal, um sich seine Träume zu erfüllen. Zwar hatte sich Diana Michel schon als Kind in Gedanken ausgemalt, wie schön es wäre, einmal einen eigenen Friseursalon zu besitzen. Doch letztendlich hatte ihr als erwachsene Frau immer etwas der Mut gefehlt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Alles wurde anders, als es vorbei war mit der Leitung einer Filiale einer deutschlandweit agierenden Kette in einem Kaufhaus in Schweinfurt, das geschlossen wurde.

Am 20. März dieses Jahres eröffnete Diana Michel in einem Kellerraum des Hauses am Judenhügel 8 ihr eigenes Geschäft, das sie zudem um einen mobilen Service erweitert hat. Auf Wunsch kommt die Friseurmeisterin auch zu den Kunden nach Hause. Die müssen nur eine Sitzgelegenheit zur Verfügung stellen. Alles andere – vom Kamm über den Spiegel bis hin zu den Farbabmischungen, bringt sie mit. Davon leitet sich auch der Geschäftsname "Einstuhl" ab.

