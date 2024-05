Marktheidenfeld

16.05.2024

Nach angekündigter Wiedereröffnung im Mai: Öffnungstermin für das Marktheidenfelder Wonnemar weiter unklar

Das Wonnemar könnte am 3. Juni wieder eröffnen – das zumindest hat die Betriebsgesellschaft Interspa der Stadt Marktheidenfeld mitgeteilt.

Plus Mit der Aussage, im Mai wieder öffnen zu wollen, überraschte Interspa. Jetzt steht ein neuer Termin Anfang Juni im Raum, der aber von den Ergebnissen der Wasserproben abhängen soll.

Von Katrin Amling

Vor einem Monat verkündete die Betriebsgesellschaft des Marktheidenfelder Wonnemars überraschend, das Familienbad und die Sauna nach jahrelanger Schließung wieder öffnen zu wollen. Zunächst war die Rede von Mai, doch der ist bereits zur Hälfte verstrichen. Nun steht ein neuer Termin im Raum: Am 3. Juni wolle Interspa das Bad voraussichtlich wieder öffnen – das hat das Unternehmen dem Marktheidenfelder Bürgermeister schriftlich mitgeteilt, wie Thomas Stamm berichtet.

Auf Nachfrage der Redaktion nennt Interspa allerdings keinen konkreten Termin. Zuletzt hatte das Unternehmen berichtet, dass man noch nicht ausreichend Personal gefunden habe und dass die Wasserqualität in den Becken noch untersucht werden müsste. "Aktuell befinden wir uns am Anfang der Beprobungsphase", teilt Marketingleiter Stephan Distel am Donnerstag mit.

