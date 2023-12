Open-Air-Konzerte in Bad Kissingen: Ronan Keating, The BossHoss und Santiano spielen im Sommer 2024 im Luitpoldpark

Seit Jahren schon treten große Namen aus der Musikwelt bei den Open-Airs in Bad Kissingen auf. Im Sommer 2024 kommen drei weitere dazu - für verschiedene Geschmäcker.

Seemannslieder, der Wilde Westen, emotionale Schmusesongs: Der Konzertsommer 2024 wird in Bad Kissingen bunt. Binnen vier Tagen stehen im Luitpoldpark gleich drei Konzerte auf dem Programm, allesamt mit namhaften Künstlern: Santiano, The BossHoss sowie Ronan Keating haben sich für Ende August sowie Anfang September angekündigt.

Über die vergangenen Jahren haben der Kurstadt einige große Namen einen Besuch abgestattet: Bryan Adams, Roland Kaiser, die Scorpions oder Silbermond, um nur einige zu nennen. Drei weitere werden im Sommer 2024 nun hinzukommen.

Ronan Keating singt am 29. August 2024 im Luitpoldpark in Bad Kissingen

Den Auftakt macht am Donnerstag, 29. August, Popsänger Ronan Keating - aktuell zu sehen als Coach in der Castingshow "The Voice of Germany" und bekannt für emotionale Schmusesongs wie allen voran "When you say nothing at all" oder "If tomorrow never comes". Seine Anfänge machte der 46-Jährige vor 30 Jahren mit der Boyband Boyzone und feierte danach als Solokünstler Erfolge. Sein Jubiläumsalbum "Ronan Keating - 10 Years Of Hits" verkaufte sich weltweit fast 2,5 Millionen mal.

"Das Publikum darf sich auf seine einzigartige Live-Performance freuen, denn Ronan Keating ist nicht nur Radiomoderator und TV-Persönlichkeit, sondern vor allem ein begnadeter Sänger und Performer, der die Bühne mit seiner Musik zum Leben erweckt", kündigt Veranstalter "Depro" den Iren via Pressemitteilung an.

Am 30. August 2024 gibt Santiano ein Open-Air-Konzert in Bad Kissingen

Einen Tag später geht es im Luitpoldpark direkt weiter, wenn auch mit ganz anderer Musik: Mit ihrem Shanty-Rock entern die Musiker von Santiano schon lange die Charts in Deutschland, am 30. August 2024 kommt die Band aus dem hohen Norden zum zweiten Mal nach 2016 nach Bad Kissingen.

Seit ihrer Gründung 2011 hat die Band große Erfolge gefeiert. Die bisher erschienenen sechs Alben "Bis ans Ende der Welt" (2012), "Mit den Gezeiten" (2013), "Von Liebe, Tod, und Freiheit" (2015), "Im Auge des Sturms" (2017), "Wenn die Kälte kommt" (2021) und "Doggerland" (2023) erreichten allesamt Platz eins der deutschen Albumcharts. Gleiches gelang 2019 mit dem Livealbum "MTV Unplugged" sowie einem Best-Off-Album aus dem Jahr 2022.

Auf der Musikplattform "Spotify" hat die Band mehr als eine Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Die Gruppe besteht aktuell aus Hans-Timm Hinrichsen, Axel Stosberg, Björn Both, Andreas Fahnert und Peter David Sage. Zu ihren bekanntesten Liedern zählen "Gott muss ein Seemann sein", "Es gibt nur Wasser" oder "Lieder der Freiheit".

The BossHoss live in Bad Kissingen: Konzert im Luitpoldpark am 1. September 2024

Am 1. September geht es von der Hohen See weiter in den Wilden Westen. Die Berliner Band The BossHoss bringt ihren Mix aus Rock-, Pop- und Countrymusik nach Bad Kissingen. Die siebenköpfige Band wurde 2004 gegründet und ist vor allem für das Sängerduo Alec "Boss Burns" Völkel und Sascha "Hoss Power" Vollmer bekannt. Auch Völkel und Vollmer waren als Juroren schon Teil von "The Voice of Germany" (2011 bis 2013).

Ihren größten Erfolg landete die Band 2011 mit der Single "Don't Gimme That", die sich 58 Wochen in den deutschen Charts hielt und in Österreich sogar Platz eins erreichte. Es folgen weitere erfolgreiche Lieder wie "Do it" (2013) oder "Little Help" (2019). Bekannt ist die Gruppe für eine spektakuläre, effektreiche Bühnenshow.

Der Veranstalter hofft auf je 6000 Besucherinnen und Besucher bei den Konzerten in Bad Kissingen

Veranstalter "Depro" will mit den Konzerten ein breites Publikum ansprechen, verrät Geschäftsführer Christian Schmidt: "Wir wollen an die letzten Veranstaltungen in Bad Kissingen anknüpfen. Das können wir nicht mit Bad Kissingern alleine stemmen, sondern wollen auch das Umfeld bewerben und bedienen, speziell auch jüngere Leute." Der Vorverkauf sei gut angelaufen, pro Konzert hält Schmidt um die 6000 Besucherinnen und Besucher für realistisch und wünschenswert.

Tickets für die Open-Air-Konzerte im Luitpoldpark sind über www.depro-konzerte.de erhältlich.