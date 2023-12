Hammelburg

09:25 Uhr

Promi Big Brother auf SAT.1: Für Matthias Mangiapane aus Hammelburg war das Finale schnell zu Ende

Plus Das TV-Sternchen aus Unterfranken schied als erster Kandidat im Finale der TV-Show aus. Die 100.000 Euro Preisgeld sicherte sich Influencerin Yeliz Koc.

Von Simon Snaschel

Mit Finals scheint er es nicht so recht zu haben, Reality-TV-Darsteller Matthias Mangiapane aus dem Hammelburger Stadtteil Diebach (Landkreis Bad Kissingen). Im Sommer hatte es der 40-Jährige in der Show "Kampf der Realitystars" schon bis in die letzte Runde geschafft. Dort gingen ihm die damals 40.000 Euro aber ebenso durch die Lappen wie nun das mit 100.000 Euro nochmals höhere Preisgeld im Format "Promi Big Brother" auf SAT.1.

Matthias Mangiapane: Experte für Reisen und Reality-TV, aber nicht für Hochbau

Im Finale der Show, bei der in den letzten beiden Wochen bis zu 13 mehr oder für die meisten eher weniger bekannte Figuren aus der Welt des Trash-TVs im sogenannten Container zusammengelebt haben, schied Matthias Mangiapane am Montagabend als erster der verbliebenen fünf Anwärter beziehungsweise Anwärterinnen auf den Sieg aus.

