Räumungsverkauf im "Depot"-Markt in Bad Neustadt: Aber keine Information zur Zukunft der Filiale

"Totaler Räumungsverkauf" und "Alles reduziert" ist derzeit auf Plakaten am Depot-Markt in Bad Neustadt zu lesen.

Plus In der "Depot"-Niederlassung am Bad Neustädter Marktplatz läuft derzeit ein Räumungsverkauf. Über die Hintergründe hält sich das Unternehmen bedeckt.

Von Sigrid Brunner

Plakate im Schaufenster des "Depot"-Marktes in Bad Neustadt sorgen für Gesprächsstoff. Auf diesen ist "Totaler Räumungsverkauf" und "Alles reduziert" zu lesen. Zu den Hintergründen hält sich das Unternehmen bedeckt. Aleksandar Blitva, Sprecher der PR-Agentur BCW, gab im Namen der "Depot"-Unternehmensmutter Gries Deco Company auf eine Anfrage dieser Redaktion keine Auskunft. "Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Medienanfragen dieser Art aktuell nicht beantworten können", erklärte er.

In den letzten Wochen ging durch die Medien, dass die "Depot"-Märkte in Deutschland in unruhiges Fahrwasser geraten sind. So hatte Mitte März Blitva gegenüber dieser Zeitung eine "deutliche Konsumzurückhaltung" der Kundschaft sowie Umsatzeinbußen im vergangenen und im laufenden Jahr eingeräumt. Man sei bestrebt, "das Unternehmen wirtschaftlich tragbar und damit auch zukunftsfähig zu halten". Auf detaillierte Fragen zu geplanten Filialschließungen war der Sprecher auch damals nicht eingegangen.

