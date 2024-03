Spargel zu Ostern: Wo schon vor den Feiertagen im Landkreis Kitzingen Spargel verkauft wird und was er kostet

Plus Frischen Spargel aus der Region gibt es bereits. Die Preise für das Edelgemüse bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Das müssen Sie als Verbraucher jetzt wissen.

Wer für Ostern auf die Schnelle Spargel aus der Region als Beilage zum Feiertagsmenü haben möchte, der bekommt ihn – allerdings nicht überall. Denn vor allem für die kleineren Betriebe kommt der Termin in den letzten März-Tagen noch zu früh. Einige ernten bereits eifrig, etwa der Spargelhof in Albertshofen.

"Es gibt bereits genügend Ware, wir können die Nachfrage befriedigen", berichtet Jürgen Heilmann auf Nachfrage der Redaktion. Wenn auch das Wetter in diesen Tagen teilweise noch kühl gewesen sei, wurde doch zwischendurch einiges vom weißen Gemüse geerntet. "Wir stechen derzeit etwa 30 Prozent der normalen Menge, die Frühsorten", sagt Heilmann. "Die späten brauchen noch etwas."