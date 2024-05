Grafenrheinfeld

17:00 Uhr

Sprengung der Kühltürme am AKW Grafenrheinfeld: Was man dazu wissen muss

Voraussichtlich am 16. August werden die Kühltürme des ehemaligen AKW Grafenrheinfeld gesprengt. Dazu stellen sich einige Fragen.

Plus Warum werden die Kühltürme gesprengt? Wie läuft die Detonation ab? Was bedeutet das für das AKW-Gelände in Grafenrheinfeld? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Josef Schäfer

Sie sind 143 Meter hoch, von Weitem sichtbar und wirken mächtig: die Kühltürme des ehemaligen AKW Grafenrheinfeld, die im August gesprengt werden. Die Wände sind relativ dünn, weswegen nach einer großen Staubwolke gar nicht so viel Betonschutt übrig bleiben wird, wie man vermuten könnte. Was bisher rundum den Detonationsplan bekannt ist.

Wann werden die AKW-Kühltürme gesprengt?

Die Sprengung ist für Freitag, 16. August, terminiert, wie das Landratsamt Schweinfurt bekannt gegeben hat. Sollten sich die Vorarbeiten verzögern, wird die Sprengung um einen Tag oder zwei Tage verschoben. Eine Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

