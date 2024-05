Kitzingen

17:00 Uhr

Stadtbetriebe übernehmen das Aqua-sole: Outsourcing bei Kitzinger Bädern hat ein Ende

Im Aqua-sole in Kitzingen brechen neue Zeiten an: Die Kitzinger Stadtbetriebe übernehmen dort spätestens in einem Jahr wieder das Kommando.

Plus Das Betreibermodell hat nach 15 Jahren ausgedient: Freibad, Hallenbad und Sauna docken wieder bei der Stadt Kitzingen an. Was die "zukunftsweisende Ausrichtung" bedeutet.

Von Frank Weichhan

Alles neu macht der Mai im Kitzinger Hallenbad Aqua-sole. Aktuell hat dort im Auftrag der Stadtbetriebe Kitzingen GmbH die Firma Schauer & Co. Management aus Überlingen die Betriebsführung inne. Das soll sich bis Mai 2025 ändern: Hallenbad, Freibad und Sauna kommen zurück in den Schoß der Stadt.

Outsourcing, also das Beauftragen von Fremdfirmen, war viele Jahre der letzte Schrei, oft um Kosten zu sparen. Das hat sich inzwischen grundlegend gewandelt, wie Olivier Rombach betont. Der Geschäftsführer der städtischen Kitzinger Baugesellschaft und der Stadtbetriebe GmbH – beides 100-prozentige Töchter der Stadt – spricht von einem Trend. Das habe nicht zuletzt eine "Sondierung der Marktsituation" ergeben. So begann auch in Kitzingen die Idee zu reifen.

