Tragischer Arbeitsunfall bei Kitzinger Gießerei Franken Guss: Junger Familienvater nach Verpuffung gestorben

Bei einem Arbeitsunfall in der Kitzinger Gießerei Franken Guss (Archivfoto) erlitt ein Mitarbeiter so schwere Verletzungen, dass er jetzt an den Folgen gestorben ist.

Plus Der 31-Jährige, der am Hochofen schwer verletzt wurde, erlag in der Klinik seinen Verletzungen. Er hinterlässt Frau und zwei kleine Kinder. Für sie läuft eine Spendenaktion.

Von Andreas Brachs

Der Mitarbeiter, der bei einem Betriebsunfall in der Kitzinger Gießerei Franken Guss schwer verletzt wurde, ist eine Woche später an den Folgen verstorben. Das erfuhr die Redaktion aus dem Kreis der Familie.

Wie berichtet, ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, 8. Februar, bei Franken Guss eine Verpuffung an einem der Hochöfen. Ein 31-Jähriger, der in der Nähe des Ofens arbeitete, zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann kam in eine Spezialklinik, in der die Ärzte eine Woche lang um sein Leben kämpften. Dazu hatten sie ihn in ein künstliches Koma versetzt. Nun erreichte die Redaktion die traurige Nachricht, dass der Mitarbeiter eine Woche später seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

