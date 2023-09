Lohr

Trauer, Angst und Wut nach dem Tod eines 14-Jährigen in Lohr: Seelsorger erzählen, welche Stimmung sie erleben

Vor der Stadtpfarrkirche in Lohr brennen Kerzen. Die Kirche ist am Sonntag ein Anlaufpunkt für die, die am gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen Anteil nehmen wollen.

Plus Mit offenen Angeboten leisteten die Kirchen Lohr am Wochenenden ihren Beitrag, um den Menschen im Umgang mit Tötungsdelikt an einem 14-Jährigen vom Freitag zu helfen.

Niedergeschlagenheit, Schock, Trauer. Mit diesen Worten beschreibt der evangelische Pfarrer Michael Kelinske aus Lohr, welche Stimmungen bei den Menschen vor Ort nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen am Freitag spürbar sind.

"Ich habe am Sonntagvormittag einen Gottesdienst mit Tauffeier gehalten. Eigentlich ein freudiges Ereignis. Aber auch hier hat man gemerkt, dass die Stimmung in der Kirche getrübt und bedrückt ist", sagt Pfarrer Kelinske. Diese Gegensätze, Trauer und Freude, im Gottesdienst gut unterzubringen, ihnen beiden Raum einzuräumen, das sei auch für ihn nicht einfach.

