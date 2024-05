Lülsfeld

16:00 Uhr

Überfall aus dem Nachbarort: Schallfelder Burschen sägen frühmorgens Maibaum um – ausgerechnet in Lülsfeld

Plus Dass Maibäume gefährlich leben, ist bekannt. Doch dass innerhalb einer Gemeinde Jagd auf die traditionellen Birken gemacht wird, ist nicht alltäglich.

Von Michael Mößlein

Die Lebenszeit des Lülsfelder Maibaums war in diesem Jahr äußerst knapp bemessen. Am frühen Morgen des 1. Mai, kurz vor 5 Uhr, fiel die Birke am Feuerwehrhaus einer Kettensäge zum Opfer. Dies bestätigte am Donnerstag Jürgen Landauer, der Kommandant der Lülsfelder Feuerwehr, die den Maibaum am Dienstagabend aufgestellt hatte.

Dass diese Säge ausgerechnet von Burschen aus Schallfeld, dem zweiten Ortsteil der Gemeinde, bedient wurde, stieß in Lülsfeld dem Vernehmen nach nicht bei jedem auf Verständnis. Kommandant Landauer hingegen nimmt den Vorfall sportlich. Freilich sei es schade, dass Lülsfeld nun ohne Maibaum dasteht. Doch letztlich sei dies auch eine althergebrachte Tradition.

