Lohr

04:00 Uhr

Wie arbeiten wir in Zukunft? Warum bei Bosch Rexroth in Lohr nicht mehr jeder einen eigenen Schreibtisch hat

Plus Zwischen Home Zone und digitalem Meeting: Das neue Bürogebäude "CU.BE Lohr" steckt voller innovativer Räume und flexibler Arbeitsplätze. Wieso das für Fachkräfte wichtig ist.

Von Dorothea Fischer

Das Großraumbüro heißt Home Zone, im Creative Space können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen, um Ideen und Projekte zu entwickeln. Will sich eine kleine Gruppe zur Besprechung zurückziehen, geht es in den verglasten Fokusraum. Und wer sich nur kurz mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammensetzen will, trifft sich in der Lounge. Feste Schreibtische? Hat im "CU.BE Lohr" von Bosch Rexroth niemand mehr. Stattdessen suchen sich die 200 hier tätigen Beschäftigten ihren Arbeitsplatz immer neu aus – je nach Tätigkeit und mit wem sie gerade zusammenarbeiten.

Der Name des von außen schlicht anmutenden Bürogebäudes von Bosch Rexroth in Loh (Lkr. Main-Spessart) ist angelehnt an den Begriff "Customer Benefits", zu Deutsch: Kundennutzen. Und damit an die Funktion, des Kunden- und Innovationszentrums, erklärt Stefan Lehnert, zuständig für digitalen Vertrieb und User Experience im Bereich Industriehydraulik. "Von hier aus treten wir mit unseren Kunden in den Dialog und zeigen unsere Ideen."

