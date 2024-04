Werneck

vor 25 Min.

Wie ein Bugatti, ein Porsche und ein Ferrari in einem Garten in Zeuzleben gelandet sind

Manfred Herrmann hat in seinem Garten in Zeuzleben Repliken von Luxusautos installiert.

Plus Drei Luxusautos in einem Garten sorgen in Zeuzleben immer wieder für Verwunderung. Tüftler Manfred Herrmann erklärt, was es damit auf sich hat.

Von Daniela Schneider

Ein königsblauer Bugatti 37b ragt aus dem Gartengrundstück in Zeuzleben in der Straße Galgengarten, auf der anderen Seite ein feuerroter Ferrari F40. Weiter unten steht auf einem Drehteller ein weißer Porsche 959 – keine Spielzeugautos, sondern originalgetreue Repliken, die nach dem Winter-Hochwasser gerade erst wieder auf Hochglanz gebracht wurden.

Ein wenig komisch wirkt es schon auf den ersten Blick, das gibt auch Manfred Herrmann zu, der die Fahrzeuge vor vielen Jahren gebaut hat – in Handarbeit und nicht nur diese drei. Insgesamt 30 Nachbauten, darunter ein Mercedes aus dem Jahr 1924, ein Bentley und eine AC Cobra, gehen auf das Konto des Tüftlers.

