Hammelburg

15.02.2024

Wieder nix: Final-Trauma setzt sich für Matthias Mangiapane auch im "Forsthaus Rampensau" auf ProSieben fort

Foto: Bastian May

Plus Das Hammelburger TV-Sternchen war in der Trash-TV-Show weit gekommen, zum großen Wurf hat es aber wieder nicht gereicht. Was Mangiapane mit Bayer Leverkusen verbindet.

Von Simon Snaschel

Fußballfans sehen ja in Bayer Leverkusen so etwas wie den ewigen Zweiten, seit die Mannschaft im Jahr 2002 binnen kürzester Zeit gleich drei Titelchancen ausgelassen hat. Der Begriff "Vizekusen" macht bis heute gerne die Runde. Ob Matthias Mangiapane auf Fußball steht? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall schraubt der Hammelburger Trash-TV-Darsteller dieser Tage fleißig daran, selbst zu einer Art Bayer Leverkusen des Privatfernsehens zu werden. Aber der Reihe nach.

Matthias Mangiapane erreicht im "Forsthaus Rampensau" auf ProSieben das Finale

Mit Mama Dagmar war der 40-Jährige bis zum Mittwochabend im ProSieben-Format "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Inhalt? Viele mehr oder weniger Prominente, in eine willkürlich auserwählte Lokalität - diesmal eben ein Forsthaus - gestopft, Zankereien, Spielchen, gegenseitiges Rauswählen, das Übliche eben. Runde für Runde machte Team für Team den Abflug, bis zum Valentinstag eben nur noch Kevin Platzer und Diogo Sangre, Sam Dylan und Nadine Miree, Jasmin Herren und Philipp Bender, Cedric Beidinger und Hannah Annika Möller und die Mangiapanes übrig waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen