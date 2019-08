vor 25 Min.

20 Jahre Mesnerin in St. Martin

Agnes Schindler betreut die Kirche in Zusamaltheim

Ihr 20-jähriges Dienstjubiläum konnte Agnes Schindler als Mesnerin der Pfarrei St. Martin in Zusamaltheim feiern. Im Jahre 1999 hatte sie ihren Dienst noch unter Pfarrer Wilhelm Meir begonnen. Pfarrer Pater Biju betonte in seiner Laudatio nach dem Gottesdienst, dass sie wohl mehr in der Kirche anwesend sei als der Pfarrer. Die Kirche sei zu ihrer zweiten Heimat geworden.

Der stellvertretende Kirchenverwaltungsvorsitzende Gerhard Deisenhofer verband seinen Dank für 20 Jahre pflichtbewussten, zuverlässigen und mit Liebe ausgeführten Mesnerdienst mit der Bitte, dass Agnes Schindler diesen Dienst noch lange ausführen könne.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Bunk bezeichnete die Mesnerin als die rechte Hand des Pfarrers und zwar vor, während und nach dem Gottesdienst. Aus eigener Erfahrung weiß sie um die vielen Aufgaben, die die Kirchgänger gar nicht sehen. Auch sie wünschte der Jubilarin Gesundheit für einen weiterhin segensreichen Dienst. Die Jubilarin erhielt ein Geschenk als Anerkennung ihrer Arbeit. (pm)

