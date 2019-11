vor 32 Min.

700 Kilometer mit dem Trabi nach Wertingen

Historie nachgestellt: Horst Engelmann, verkleidet als Grenzer, fuhr zu seinem Freund Heinz Zegula (stehend) in „den Westen“.

Zum Mauerfall-Jubiläum besuchte ein „Ossi“ seinen „Wessi“-Freund in Gottmannshofen

Von Marion Buk-Kluger

Im Trabant Kübel fuhr Horst Engelmann anlässlich des Mauerfall-Jubiläums am Samstag pünktlich an seinem Wohnort Bad Muskau los. Er machte sich auf den Weg zu seinen Freunden Margrit und Heinz Zegula in Gottmannshofen.

„Ich habe gehört, die Mauer ist gefallen, da dachte ich, ich fahr gleich mal in den Westen“, erzählt der 79-Jährige schmunzelnd. Ernsthaft fügt er hinzu: „Ich habe die Zegulas 1982, noch vor der Wende, am Plattensee kennengelernt.“ Das Ehepaar hatte dort mit seinen Kindern Stephanie und Jörg Urlaub gemacht, ebenso Engelmann mit Ehefrau Christina und seinen Töchtern Annete und Kathrin. „Heinz hatte ein Surfbrett dabei, ein eigenes auszuleihen wäre für uns viel zu teuer gewesen.“ Also fragte er ihn, ob sie es auch nutzen dürften. „So entstand unsere Freundschaft – Heinz war schon damals ein netter Wessi“, lacht Engelmann.

Zum Mauerfall-Jubiläum hatte er nun die Idee, die Wertinger zu überraschen und unternahm die Fahrt im Trabi. 700 Kilometer, in sieben Stunden, in seinem 40 Jahre alten Armee-Trabi, von denen einst insgesamt nur 11000 Stück hergestellt und zur Grenzpatrouille eingesetzt wurden. „Zur Wende habe ich ihn für 25 Mark gekauft.“ Engelmann, der bis zum Mauerfall Abteilungsleiter bei der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) war, ist zudem seit 45 Jahren Fahrlehrer in Bad Muskau. Beide Kinder der Familie Zegula machten übrigens bei ihm auch den Führerschein.

Passend zum historischen Ereignis schlüpfte Horst Engelmann nun für seinen Überraschungsbesuch sogar in die Originaluniform eines Hauptwachtmeisters der Grenzpolizei der ehemaligen DDR und besuchte „den Westen“, sehr zur Freude seiner Wertinger Freunde.

Themen folgen