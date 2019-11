vor 51 Min.

Alois Sailer zeigt erstmals das Hofmuseum

Öffnung an den Adventssonntagen

Kreisheimatpfleger Alois Sailer öffnet an den Adventssonntagen und an den beiden Weihnachtsfeiertagen, jeweils von 14 bis 16 Uhr, sein „Haus- und Hofmuseum“ in der Deutschordensstraße 9 in Lauterbach für interessierte Besucher. Zu sehen sind eine Auswahl an historischen Krippen, eine Sammlung religiöser Volkskunst und herausragende Klosterarbeiten von Martha Sailer, an denen das Nationalmuseum München sein Interesse zeigt, darunter eine Reihe handgemachter, äußerst kunstvoll gearbeiteter „Fatschenkinder“.

Alois Sailer will, dass dieser kostbare Besitz an religiöser Volkskunst ebenso auf dem Hof bleibt wie seine literarischen und kunsthistorischen Sammlungen, die sowohl im Bauernhaus als auch im großen Gartenhaus untergebracht sind und erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Eine äußerst geglückte Umwandlung des ehemaligen Stalls in ein „Hofmuseum“ mit allerlei bäuerlichen Geräten aus vergangener Zeit ist wohl ein weiterer Baustein für seine Idee eines „Martha und Alois-Sailer-Heimathauses“. Nachbar Anton Hopfner hat in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden dieses Kleinod geschaffen, das ebenfalls an den genannten Tagen zugänglich ist. (pm)

sollten sich wegen beengter Platzverhältnisse im Sailer-Anwesen vorher telefonisch anmelden unter 08274/1200.

