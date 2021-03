Auf Buttenwiesens Flur entstehen zwei Brotzeit-Inseln.

Auch Radler können sich in Buttenwiesen nun über die neuen Brotzeit-Inseln freuen

Wenn Radler unterwegs sind, freuen sie sich, wenn sie Orte finden, die schattig sind oder wo sie bei Regen Schutz finden. Im Zuge eines Projekts von Donautal Aktiv hat die Gemeinde Buttenwiesen zwei Plätze ausgesucht, an denen jeweils eine entsprechende Brotzeit-Insel entstehen könnte. Inzwischen liegt die Zusage für die Förderung von 50 Prozent der Kosten vor.

Wie viele weitere Bauanträge, welche Bürgermeister Hans Kaltner den Ratsmitgliedern erläuterte, wurden auch die Bauanträge für die beiden Sitzplatzüberdachungen aus Holz inzwischen für in Ordnung befunden. Im Plan ist jeweils ein quadratischer Pavillon mit Trägerbalken an den Ecken und einem Dach mit roten Schindeln zu sehen. Die beiden Brotzeit-Inseln werden an der Zusam bei Lauterbach und am Skulpturenweg bei Pfaffenhofen, genauer gesagt beim Magnetschwebebahnkreuz (Bild), entstehen. (bbk)