27.10.2020

Ausstellung und ein Weinfest

Wie die Wertinger Kontakt mit Fère halten

Eine Ausstellung und ein gemeinsames Weinfest im Oktober – das sind die Pläne des Wertinger Städtepartnerschaftsverein. Ob diese Veranstaltungen auch durchgeführt werden können, wird vom Verlauf der Pandemie abhängen.

Trotz des Virus haben die Wertinger mit ihren französischen Partnern aus Fère Kontakt – allerdings nur virtuell. Kürzlich hielt man eine Videokonferenz ab.

Per Skype hatten sich die Mitglieder angemeldet und um 9 Uhr morgens konnte man sich auf den Bildschirmen sehen und auch ein wenig kommunizieren. „Nur ein wenig“, da die Technik nicht ganz mitgemacht hat. Die Kommunikation wurde auch dadurch erschwert, dass die Gesprächspartner in Frankreich alle einen Mund-Nasenschutz trugen. Dies war den strengen Corona-Regeln geschuldet. Als erster hat sich Bürgermeister Jean-Paul Roseleux zu Wort gemeldet. Er bestellte allen Wertingern einen Gruß.

Stéphane Wieczorek, der Vorsitzende des Komitees in Frankreich, zählte kurz die Pläne für 2021 auf. Ein großes Anliegen sei den französischen Partnern eine Fotoausstellung mit Bildern der Austauschschüler. Der Schüleraustausch zwischen dem Wertinger Gymnasium und dem Collège Anne de Montmorency aus Fère-en-Tardenois besteht seit 40 Jahren. Die Schau soll bis zum Frühjahr nächsten Jahres fertig sein und in Fère sowie in Wertingen zu sehen sein.

Auch die Wertinger haben ihre Pläne für das kommende Jahr kundgetan. So soll es eine Ausstellung der französischen Künstler zusammen mit einem gemeinsamen Weinfest im Oktober geben. (pm)

