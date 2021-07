Große Pläne für Buttenwiesen

Plus Ein Experte hat weitreichende Ideen für das jüdische Ensemble. Ein Punkt macht dem Gremium Sorgen

„Eine Vergangenheit für unsere Zukunft“ lautet der Titel eines Jubiläums-Werkes, an dem Professor Johannes Geisenhof einst mitwirkte. Der erfahrene Architekt und Bauplaner, der Studenten über den Planungsprozess für einen systematischen und kritischen Umgang mit Baudenkmälern unterrichtet, zog bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auch die Bürgervertreter mit seinem ausführlichen Rückblick auf jüdisch geprägte Zeiten der Zusamgemeinde in seinen Bann.