00:33 Uhr

Das Städtle tanzt in den Mai

Feier auf dem Marktplatz mit Musik und Bewirtung

Die Stadt Wertingen begrüßt den Frühling wieder mit einem „Tanz in den Mai“. Am Dienstag, 30. April, 18.30 Uhr, begrüßt Bürgermeister Willy Lehmeier alle Gäste rund um den Maibaum am Marktplatz in Wertingen. Die Stadtkapelle begleitet die Trachtengruppe „D´ Zusamtaler“, ohne die der Maitanz nicht denkbar wäre. Die Freiwillige Feuerwehr freut sich darauf, die Gäste mit Steaks und Würstel zu bewirten, und mit der Kreativ-Konditorei wird das kulinarische Angebot mit feinen Köstlichkeiten, der berühmten Mai-Bowle, Bier, Wein und Sekt abgerundet. In diesem Jahr werden – nach dem Erfolg des Vorjahres – mehr Sitzmöglichkeiten zur Verfügung stehen, auch die Verpflegung wurde aufgestockt. So hoffen nun alle auf strahlendes Frühlingswetter und einen milden und trockenen Abend. Ein Ensemble der Stadtkapelle Wertingen begleitet die Veranstaltung musikalisch bis in den Abend hinein. (pm)

Der Marktplatz ist aufgrund der Maifeier bereits ab 8 Uhr für den Verkehr gesperrt, um den Maibaum aufzustellen und um die Feier vorzubereiten.

Themen Folgen