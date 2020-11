vor 35 Min.

Der Nikolaus kommt auch in der Coronazeit

Erlös der Aktion von Kolping geht an den Bunten Kreis

Die Nikolausaktion der Wertinger Kolpingsfamilie findet auch heuer trotz Corona am Samstag, 5. Dezember, und Sonntag, 6. Dezember, statt. Es gibt an den beiden Tagen die Möglichkeit für Eltern und ihre Kinder, dem Nikolaus im Kolpingsgarten zu begegnen. Hierfür gibt es pro Tag vier festgelegte Zeiträume. Bei gutem Wetter sei dies laut Pressemitteilung die beste Möglichkeit, unter den gegebenen Umständen die Abstände und Bestimmungen einzuhalten.

Der Nikolaus wird wie gewohnt die von den Eltern vorbereiteten Gaben an die Kinder verschenken. Wie die Kolpingsfamilie mitteilt, würde sich der Nikolausdienst sehr freuen, wenn möglichst viele Familien dieses Angebot annehmen würden. Wer dennoch einen Nikolaushausbesuch wünscht, dem bietet die Kolpingsfamilie den Hausbesuch an, der aber weitgehend im Freien (Garage oder Terrasse) stattfindet. Die Spenden aus der Nikolausaktion (Hausbesuch/Kolpinggarten) gehen in diesem Jahr an den „Bunten Kreis“. (fk)

sind an das Wertinger Pfarrbüro, Telefon 08272/2053, Hans-Peter Steppe, Telefon 08272/507677, und Fabian Braun, Telefon 015170116112 zu richten. Der Anmeldeschluss ist für Kolpinggarten und Hausbesuche am Freitag, 27. November, 11 Uhr. In ausgelegten Flyern gibt es ausführliche Informationen.

