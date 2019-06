vor 36 Min.

Der Rucksack mit dem grünen Wissen

Schüler der Wertinger Landwirtschaftsschule beschäftigen sich spielerisch mit einem sehr kontroversen Thema. Wie es zu einem Dialog zwischen Bauern und Verbrauchern kommen soll.

Von Günter Stauch

Schweres Gepäck beim Wertinger Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF): Stephan Haase hat jetzt die Kollegen im Haus in den sogenannten Aktionsrucksack zur Biodiversität eingewiesen, der seit ein paar Tagen allen rund 50 Ämtern im ganzen Land zur Verfügung steht. Die pfiffige Idee der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising will mit dem reichlichen wie originellen Inhalt Landwirte und interessierte Bürger für das Thema sensibilisieren und sogar begeistern – so gibt zumindest das zuständige Landwirtschaftsministerium zu verstehen. An der Zusam kam die Sache jedenfalls gut an.

In Wertingen wird Biodiversität erklärt

Nicht nur bei den Schülern. Gleich nachdem der Pflanzenbauexperte in der Landwirtschaftsschule ausgepackt und einiges auf den Tischen ausgebreitet hatte, waren Abteilungsleiter wie Mitarbeiter sofort begeistert: Nicht nur über die Fülle an Informationen, sondern auch deren Aktivitätspotenzial. Das derzeit landauf, landab bemühte Wort Biodiversität wird hier eher spielerisch aufgegriffen. So stecken in dem großen, grasgrünen Behälter neben Textilpostern etwa über Wildtiere, Blühflächen, Grünland und Ackerbau auch allerhand Spiele zum Thema. Da liegt etwa eine breite „Tischdecke“ mit prächtigen Bildern von Kiebitz bis Fuchs aus, an der mittels Figuren gespielt oder über ein Quiz geraten werden kann. So bietet sich zum Beispiel eine Gleichgewichtsscheibe an, die kippt, wenn bei der Bearbeitung des Bodens zu fest zugelangt wird. „Das war jetzt der fünfte Schnitt“, spaßte Abteilungsleiter Landwirtschaft, Ottmar Hurler, nachdem beim Aufstellen eines weiteren bunten Kegels die Auflage außer Kontrolle geraten war. Derweil „vergnügte“ sich eine Arbeitskollegin beim Setzen von Tretspuren diverser Lebewesen in Wiese und Wald. Eine andere tauschte Info-Karten mit ihrem Kollegen.

"Spielwiese" ist schon lange in Entwicklung

Bei allem Spaß, den die illustre „Schulklasse“ an diesem Vormittag unter Anleitung von Stephan Haase sichtlich und hörbar genoss, vergaß man keineswegs den Ernst bei dem Thema, das Landwirte und Nicht-Landwirte mitunter in zwei Welten teilt. So verhärteten sich die Fronten besonders seit dem Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – rettet die Bienen“. Allerdings legt das AELF Wert auf die Feststellung, dass die „Spielwiese“ schon lange zuvor in Entwicklung gegangen war. „In Freising hat man sich ein Jahr lang Gedanken über so etwas gemacht“, verrät Haase über das interessante, interaktive Projekt mit frischen Ideen und konkreten Vorschlägen zum Umgang mit der Umwelt. Es eignet sich auch für draußen. „Packen Sie die Vielfalt aus“, heißt es etwa auf einer bunten Tafel mit Tipps zu Aussaat und Greening, dem Anlegen von Feldrandstreifen.

„Wichtig ist, dass dieses besondere Paket jetzt nicht im Verborgenen im Amt verbleibt, sondern unter die Leute kommt“, betont Ottmar Hurler. Ziel soll laut Ministerium ein „fruchtbarer Dialog von Bauern und Verbrauchern“ sein. Das wünscht sich auch Stephan Haase, der am Ende den „Spielverderber“ machen muss: „Nun wieder alles ordentlich in den Rucksack packen, damit der nächste Nutzer keine Unordnung vorfindet.“

