10.09.2018

Die „Berliner Compagnie“ kommt

Um Kolonialismus in Afrika und seine Auswirkungen bis heute geht es bei der Berliner Compagnie in Wertingen. <b>Foto: Berliner Compagnie</b>

Der Weltladen verkauft noch Karten

Wertingen Die Gruppe „Berliner Compagnie“ mit dem Theaterstück „Die Weißen kommen“ wird in Wertingen am Samstag, 29. September, auftreten. Um 19.30 Uhr beginnt das geschichts- und zeitkritische Stück im Forum des Gymnasiums. In Kooperation mit der Fairen Stadt, den beiden „Fairtrade-Schulen“ Anton-Rauch-Realschule und Mittelschule, dem Gymnasium und der Montessori-Schule, ist dies ein Beitrag des Eine-Welt-Vereins zu den Fairen Wochen in Deutschland, die offiziell vom 14. bis zum 28. September gehen.

Mit dem Stück soll auf die externen Ursachen der Katastrophe in Afrika hingewiesen werden, und zwar auf diejenigen, die mit Europa zu tun haben, also mit uns allen. Denn obwohl wir hohe Summen als Entwicklungshilfe an Afrika schicken, schädigen wir – beziehungsweise unsere Regierungen und Konzerne – auch ein halbes Jahrhundert nach dem Ende der Kolonialzeit offenbar weiterhin und auf verschiedene Weise unseren Nachbarkontinent. Dieses Problem steht im Zentrum des Projekts. (pm)

