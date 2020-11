vor 41 Min.

Ein Dankeschön für Rita Bäuerle

Seit 33 Jahren hat sie die Straßen vor dem Gotteshaus gekehrt

Seit über 33 Jahren hat sie die Straßen vor der Pfarrkirche St. Martin in Zusamaltheim gekehrt: Rita Bäuerle aus Zusamaltheim. Woche für Woche hat sie an der Staatsstraße und an der Maierstraße für Sauberkeit gesorgt, manchmal half auch ihr Mann mit. Aus gesundheitlichen Gründen beendet sie nun diese Tätigkeit.

Pfarrer Pater Biju und Kirchenpfleger Albert Bunk betonten, dass Rita Bäuerle stets zuverlässig gewesen sei und ihre Arbeit auch über das notwendige Maß hinaus verrichtet habe. Rita Bäuerle verwies darauf, dass sie zu Zeiten des Pfarrers Melchior Hops mit dem Dienst angefangen habe. Es folgten die Pfarrer Michael Rudolph, Dr. Volz und Wilhelm Mair bis zum jetzigen Pfarrer Pater Mathew Biju. Sechs Kirchenpfleger gab es in dieser Zeit.

Zum Dank überreichten Pater Biju und Albert Bunk einen Geschenkkorb an Rita Bäuerle sowie ein Adventsgesteck verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. (wz)

