Ein Esel kommt zum Christkindlesmarkt nach Buttenwiesen

Vor dem Rathaus und rund ums Bürgerhaus findet der Weihnachtsmarkt am kommenden Samstag, 15. Dezember, in Buttenwiesen statt.

Romantisch und viel größer als in den vergangenen Jahren soll der Markt in Buttenwiesen dieses Mal werden. Dazu gibt es ein Mitmachspiel, Kinofilme und vieles mehr.

Romantisch und gleichzeitig größer als die vergangenen Jahre soll der traditionelle Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen werden, der am kommenden Samstag, 15. Dezember stattfindet. Das Organisationsteam hat dieses Jahr einige Veränderungen vorgenommen, damit der Markt für alle Besucher zum Erlebnis wird. Um 16 Uhr geht’s los auf dem Rathausplatz und rund um den Bürgersaal. Bereits ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im alten Kino. Neben dem Verkauf von Weihnachtsbäumen wird auch der Nikolaus die Kinder mit kleinen Geschenken erfreuen.

Markstandbetreiber in Butenwiesen bieten Verschiedenes

Die Marktstandbetreiber wie Ortsvereine, Elternbeiräte, Kunsthandwerker, Asylhelfer und Ministranten bieten Herzhaftes, Süßes, Selbstgebasteltes, Spielwaren und Geschenke an, sodass beim Schlendern durch den neuen größeren Weihnachtsmarkt für jeden etwas Passendes dabei sein wird.

Am Stand des Asylhelferkreises, der die Flüchtlinge immer wieder raus aus den Flüchtlingsheimen führt, kann man die Integration der Flüchtlinge in Buttenwiesen live erleben. Dort werden wie im letzten Jahr wieder arabische Spezialitäten und Handarbeiten verkauft. Es gibt schwarzen Tee und Qatayif – süße Hefeteigtaschen, die mit Käse und Kokos gefüllt sind.

Einen besonderen Service bieten die Christbaumverkäufer an. Sie liefern die gekauften Bäume nach Hause, damit sich die Marktbesucher nicht um den Transport kümmern müssen. Die Kinofreunde - sie geleiteten Kinder schon mit einem Glückskeks direkt in die Filmwelt - führen im Bürgersaal ab 18 Uhr Kinderkurzfilme vor. Um das Kinoerlebnis für die Kinder zu vervollständigen, bietet der Elternbeirat der Ulrich-von-Thürheim-Schule Popcorn im Eingangsbereich des Bürgersaals an.

Herbergssuche in Buttenwiesen

Die Wirtschaftsvereinigung hat für die Kinder etwas ganz Besonderes organisiert. In einem eigens aufgestellten Zelt steht ab 16 Uhr die Herbergssuche als erlebnispädagogisches Mitmachspiel auf dem Programm. Dabei kommt ein echter Esel zum Einsatz, der als erfahrenes Therapietier den Umgang mit Kindern gewöhnt ist. Mit einer großen Feuerschale, Glühwein aus dem Kessel und Musik von Jugend- und Musikkapelle Buttenwiesen wird die Adventsstimmung auf dem schönen stimmungsvoll beleuchteten Rathausplatz vollkommen.

Das Programm im Überblick:

15 bis 17 Uhr: Kaffee und Kuchen im Bürgersaal

16 Uhr: Bürgermeister Kaltner eröffnet den Markt, musikalisch gestaltet von der Jugendkapelle

ab 16 Uhr: Mitmachspiel „Herbergssuche“ für Kinder

gegen 17 Uhr: Nikolausbesuch

ab 18 Uhr: Kinderkino

ab 18 Uhr: musikalische Unterhaltung durch die Musikkapelle Buttenwiesen. (pm)

