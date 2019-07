vor 16 Min.

Ein Gottesmann mit Witz und Warmherzigkeit

Seit 50 Jahren ist Alois Roßmanith Priester. Er zeigt keine Scheu vor modernen Elementen in seinen Gottesdiensten. In der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach hat sich der Geistliche einen besonderen Platz gesichert.

Von Konrad Friedrich

Bei Kaiserwetter mit 30 Grad Hitze, aber unter schattigen Hütten und der Festbühne, haben sehr viele Gläubige der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach mit ihrem beliebten Pfarrer Alois Roßmanith sein goldenes Priesterjubiläum gefeiert. Am 50. Jahrestag seiner Priesterweihe wurde dies ein Fest der Dankbarkeit und der Glaubensfreude. Wie jedes Jahr feiert man auf dem Berg das Peter- und Paul-Patrozinium, diesmal verbunden mit Roßmaniths Priesterjubiläum. Unter Glockengeläut und dem Lied „Großer Gott wir loben Dich“ zogen die Fahnenabordnungen aus den sechs Pfarreien und die Priester auf dem Burgberg ein. Gemeinsam mit Pater Tomas Wesolowski, Pfarrer Otmar Kästle und Diakon Jürgen Brummer feierte Jubilar Alois Roßmanith sein großes Fest. Die zwei Pfarreichöre „Masithi“ aus Prettelshofen und „Voce per Dio“ aus Hirschbach, verschönerten den großen Jubeltag.

Pater Tomasz begrüßte die Festgäste. Es war Roßmaniths Wunsch, hier auf dem Burgberg sein Jubiläum zu feiern, sagte der Tomasz. „Wir feiern heute aus Dankbarkeit und Freude mein Jubiläum“, sagte der Jubilar eingangs. 50 Jahre im Dienst des guten Hirten, so heißt es auf dem Jubelbild, das zum Andenken am Schluss des Gottesdienstes an die Gläubigen verteilt wurde. „Ein Schiff das sich Gemeinde nennt, fährt durchs Meer der Zeit…“: Zwischen dem Gesang der Singgruppe erklärte Roßmanith seine Gedanken zum Lied, das ihn schon vor 50 Jahren in Jugendgottesdiensten begleitet hatte.

Alois Roßmanith empfing vor 50 Jahren seine Priesterweihe

Alois Roßmanith wurde am 17. Februar 1943 in Bärn, Nordmähren, im heutigen Tschechien geboren. Nach der Vertreibung 1946 landete er mit seinen Eltern in Merching. Dort begann Roßmanith seine Karriere. Viele Berufsmöglichkeiten boten sich ihm damals schon an. In St. Ottilien kam dann die Berufung – er entschied sich, Missionar oder Priester zu werden. Seine Eltern hatten darum gebetet, dass der Sohn Pfarrer wird. Am 29. Juni 1969 empfing Roßmanith in der Münchner Ludwigskirche durch Bischof Josef Stimpfle seine Priesterweihe und er fand in der Kirche seine Heimat.

Dankesworte gab es zum Schluss von Veronika Eser, die im Namen des Pastoralrates der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach, gratulierte. Als junger Mann aufgewachsen in einer christlichen Familie, habe er, als ihm die Welt noch offen stand, den Ruf des Herrn vernommen. Veronika Eser fand rührende Worte, als sie dem langgedienten Priester im Namen des Pastoralrates gratulierte. „Man muss ein hörendes Herz haben. Sie hatten dieses hörende Herz und der Herr hat sich einen sehr guten Arbeiter ausgesucht. Einen der sehr menschenfreundlich und offen für die Bedürfnisse des Menschen ist.“ Die Gemeinde habe das große Glück gehabt, dass Pfarrer Roßmanith als Nachfolger für Pater Jan gekommen sei. Alle hätten sich gefreut, den Gottesmann in ihrer Mitte zu haben. In den Gottesdiensten habe Rosmanith die Katholiken der Pfarrei immer wieder neu mit seinen Gedanken und neuen Liedern beschenkt. Einen Korb mit Bioäpfeln überreichte Veronika Eser am Schluss, so wie es sich der Jubilar gewünscht hatte.

Glückwünsche aus Wertingen und Laugna

Bürgermeister Johann Gebele gratulierte ebenfalls dem Jubilar für seine aufgeschlossene Art, seine Menschlichkeit, seinen Humor und Witz. Er habe die einzigartige Fähigkeit, Menschen mit seinen Worten zu erreichen. „Wir sind froh, dass Sie, Pfarrer Roßmanith, in unserer Gemeinde sind, und hoffen, dass sie noch sehr lange bleiben“, sagte Gebele. Der Bürgermeister überreichte eine Flasche „Laugnawasser“. Von der Stadt Wertingen gab es ebenfalls sehr herzliche Glückwünsche durch den stellvertretenden Bürgermeister Johann Bröll. Er sicherte für die Renovierung der Hohenreichener Schlosskapelle – ein Projekt, das dem Jubilar ein großes Anliegen ist – eine Finanzspritze zu. Anschließend unterhielt die Laugnaer Musikkapelle die Gäste.

Pfarrer Alois Roßmanith, der streng genommen schon im Ruhestand ist, erweist sich als ein großer Glücksfall für die Pfarreiengemeinschaft Bliensbach. Neben Hauptseelsorger Pater Tomasz und Diakon Jürgen Brummer ist er die perfekte Ergänzung. Auf seine humorvolle und bescheidene Art hält er jedes Wochenende drei heilige Messen, dazu kommen noch Gottesdienste unter der Woche, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen. Nicht zuletzt für sein Engagement, immer wieder moderne Lieder aus dem Gotteslob in seine Messen und Predigten einzubauen, lieben ihn seine Schäfchen. Auch für seine Witze, die er gerne zum Schluss einer Feierlichkeit zum Besten gibt, ist er wohlbekannt.

