vor 17 Min.

Fit im Alter mit dem richtigen Training

Ergotherapeut Ronny Gantze informiert die Seniorengemeinschaft Wertingen

Spazieren gehen genügt nicht, richtiges Training ist notwendig – auch für ältere Menschen, wenn sie fit bleiben wollen. Dies machte Ergotherapeut Ronny Gantze bei seinem Vortrag vor der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen im Landgasthof Stark in Gottmannshofen klar.

„Wie bleiben Menschen im Alter kraftvoll und beweglich?“ lautete das Thema, und stellvertretender Vorsitzender Manfred Hartl freute sich über das rege Interesse der vielen Besucher. Je älter die Menschen werden, umso gesünder möchten sie altern, erklärte Gantze. Sport sei wichtig für die körperliche, aber auch geistige Fitness, stellte Gantze klar. Je weniger sich Menschen bewegen, umso weniger könnten sich Muskeln aufbauen und die Kraft werde weniger.

Während sich die Menschen vor 100 Jahren noch 20 Kilometer am Tag fortbewegt haben, gehen laut Gantze Menschen mittleren Alters heutzutage täglich noch durchschnittlich 0,7 Kilometer. Er gab einen Ball mit zehn Kilogramm Gewicht durch die Reihen und erklärte: „Wer dieses Gewicht zunimmt, muss das mit sich herumtragen.“ Das stelle eine Belastung für die Knochen, die Muskeln, die Bandscheiben, für den ganzen Körper dar. Als Lösung schlug er regelmäßiges Training vor. Damit meinte er allerdings nicht, einfach spazieren zu gehen. Training dagegen seien „Prozesse, die eine veränderte Entwicklung hervorrufen.“ Gartenarbeit falle leichter, wenn Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft durch regelmäßiges Training gegeben ist. Das bedeute nicht, Tag für Tag zu trainieren. Denn der Körper müsse sich zwischendurch auch wieder erholen. Durch regelmäßiges und angeleitetes Training kehre das körperliche Wohlbefinden zurück. Manfred Hartl erinnerte an die nächsten Veranstaltungen der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen: Dazu gehören der Wertinger E-Bike-Tag am Sonntag, 23. Juni und das nächste Mitgliedertreffen am Mittwoch, 21. August, in dem es um Bestattungsarten in Deutschland geht. (pm)

