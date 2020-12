vor 34 Min.

Im Buttenwiesener Kaisersaal kann bald wieder getanzt werden

Plus Der Rathausumbau in Buttenwiesen läuft. Dabei gibt es einige Überraschungen.

Von Brigitte Bunk

So manchem Buttenwiesener kommen beim Gedanken an den Kaisersaal legendäre Tanzveranstaltungen in den Sinn; auch Bürgerversammlungen fanden dort statt. Bürgermeister Hans Kaltner denkt zurzeit wohl eher an Feuchtigkeit in den Wänden und morsche Balken. Am Donnerstagabend schaute er sich mit dem Bauausschuss die Baustelle an, die ans Rathaus angrenzt. Doch trotz allem war ihm Freude anzumerken: „Der Kaisersaal kann bald wieder als öffentlicher Veranstaltungssaal zur Verfügung stehen.“

1982 konnte die Gemeinde das ehemalige Gasthaus zum Löwen am Marktplatz erwerben und baute den rechten Gebäudeteil, von der Ortsdurchfahrt her gesehen, zum Rathaus um. Das wurde im Mai 1986 eröffnet. Im linken Teil befanden sich die Ratsstuben, die bis vor rund zehn Jahren verpachtet waren und gastronomisch betrieben wurden. Einige Räume wurden als Büros fürs Bauamt eingerichtet.

Die Mitarbeiter sind ins alte Buttenwiesener Kino ausgewichen

Für die Bauzeit sind die Mitarbeiter inzwischen ins alte Kino ausgewichen, ins kleinere Gebäude rechts am Rathausplatz. Mit Trennwänden aus Massivholzplatten wurde der große Raum in einzelne Büros unterteilt, führt Martin Gaugler aus, der seit Mai im Bauamt Buttenwiesen arbeitet und als Erstes diesen Umzug plante.

Der Kaisersaal in den ehemaligen Ratsstuben soll wieder genutzt werden. Doch davor steht noch viel Arbeit an.

Denn er ist für die Hochbaumaßnahmen zuständig, zu denen auch die Baustelle am Rathaus gehört. Künftig soll sich die Gemeindeverwaltung beide Gebäude teilen können, die Häuser sollen sich innen offen miteinander verbinden.

Jetzt soll das Alter des Holzes bestimmt werden

Angefangen haben die Arbeiten im August mit dem Abbruch des Anbaus hinter dem Gebäude. Weiter ging es innen. Und da stellte sich heraus, dass das Mauerwerk des denkmalgeschützten Gebäudes durch die Feuchtigkeit mit einem Pilz befallen ist – vom Erdgeschoss bis zum ersten Stock, im Teil der Nordwand, wo der Anbau stand. Die Balkenauflage in der Erdgeschoss-Decke ist teilweise vermorscht, ebenso die Auflagepunkte des Dachstuhls, der wohl wie die Gebäudestruktur 300 bis 400 Jahre alt ist, schätzt Gaugler.

Das genaue Alter des Gebäudes ist nicht bekannt; um das nachzuvollziehen, will die Gemeinde in der nächsten Zeit noch das Alter des Holzes bestimmen lassen. Bürgermeister Kaltner und die Ratsmitglieder sind sich jedoch einig: „Für die damalige Zeit, um 1650, war diese Brauerei ein riesiger Bau.“

Martin Gaugler vom Bauamt und Bürgermeister Hans Kaltner (von links) erläutern den Buttenwiesener Ratsmitgliedern beim Vor-Ort-Termin des Bauausschusses, was gerade Stand ist beim Umbau.

Der Dachstuhl wird nun unterhalb des Notdachs saniert, die Auflagepunkte werden von außen geschlossen. Die Maurer arbeiten an den Wänden im Erdgeschoss, im neuen Jahr beginnen die Elektro- und Sanitärarbeiten.

Ursprünglich waren 2,1 Millionen Euro für den Umbau kalkuliert worden, und die Gemeinde rechnet mit rund 900000 Euro Zuschuss. Wie wohl jeder, der ein altes Haus saniert, hofften auch die Buttenwiesener, dass keine größeren Überraschungen beim Entkernen zutage treten würden. Was nun aber doch der Fall war. Der Abschluss der Bauarbeiten, der ursprünglich für August 2021 geplant war, wird sich deshalb wohl etwas verzögern. Doch, wie Kaltner gegenüber den Ratsmitgliedern klarstellte: „Irgendwann wäre es zu einem statischen Problem geworden, und das wollen wir nicht unseren Nachfolgern überlassen.“

