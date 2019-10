vor 20 Min.

Kein Seniorenheim: Das Problem in Buttenwiesen bleibt

Warum sich die Pläne zerschlagen haben. Die neue Ortsdurchfahrt bekommt nun zwei Kreisverkehre. Ein Bürger macht einen Vorschlag für einen dritten

Von Hertha Stauch

Erwartungsgemäß war die Sanierung der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen ein herausragendes Thema in der Bürgerversammlung, dennoch ohne große Aufreger. Bürgermeister Hans Kaltner erklärte nochmals den Ablauf der Baumaßnahmen, die im nächsten Jahr beginnen sollen.

Der erste Bauabschnitt zieht sich von der Ortsausfahrt Richtung Lauterbach bis zum Ärztehaus, ein zweiter Teil folgt vom Gasthaus Grüner Baum bis zur Ortsausfahrt Richtung Vorderried. Wichtig: Das Ärztezentrum muss immer erreichbar sein, betonte Kaltner. Ein dritter Teil der Baumaßnahme bezieht sich dann auf den Rathausplatz und den Straßenabschnitt, der daran vorbeiführt, zwischen Gasthaus Grüner Baum und Kirche. Für Bürgermeister Kaltner war klar: Nicht der Straßenbau, sondern, das, was unter der Straße liegt, wird eine Herausforderung – Kanal, Wasserleitungen, Fernwärme, Breitbandkabel, Telekom, Gas und Straßenbeleuchtungsinstallation. Der Strom soll unter die Erde gelegt werden und die Dachständer von den Häusern verschwinden. Die Arbeiten dieser Versorgungsdienste könnten sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, meinte Kaltner. Wenn aber alles gut funktioniert „könnte man es in einem Jahr schaffen.“

Besonders positiv empfand der Bürgermeister einen zweiten Kreisverkehr, der – neben dem Kreisel am Stehlesberg – nun in Höhe der Einfahrt zum Stixenfeld entstehen soll. Kaltner: „Das ist eine Riesenchance, die Geschwindigkeit zu reduzieren.“

Kaltner schilderte derzeitige Überlegungen, auch die Schlossergasse, die eine neue Wasserleitung braucht, mit in die Baumaßnahme einzubeziehen. Vermessungsarbeiten werden in der Geistbergstraße und Kapellenstraße notwendig sein, um dort klare Grenzen zu schaffen. Für das Gundelanwesen vor dem Gasthaus Grüner Baum– derzeit wird es als Parkplatz genutzt – soll sich ein neuer Eigentümer finden, der das Gelände bebaut.

Weitere Themen, die in der Bürgerversammlung angefragt wurden:

Helmut Kehl Senior bemängelte die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Donauwörther Straße/Riedblickhalle/Abzweigung Gewerbegebiet Feldbach. Da gebe es immer wieder gefährliche Situationen, auch seien hier viel Kinder unterwegs. Kehl schlug vor, noch einen Kreisverkehr einzurichten. Das empfand Bürgermeister Kaltner dann doch etwas zu viel, zumal Kinder, wenn sie mit dem Fahrrad zur Halle kommen, ja durch einen Radweg abgesichert seien.

Michael Hahn erinnerte an seinen Vorschlag, einen Jugendtreff oder ein Jugendhaus, ähnlich wie in Wertingen, einzurichten. „Es geht um einen professionellen Ansprechpartner in der Gemeinde. Es wäre mein Wunsch, dass wir jemanden haben, der einen Blick auf die jungen Leute hat.“ Die Jugendlichen würden sich Plätze suchen, wie den Skaterplatz, auf denen sie feiern und viel Müll hinterlassen. An deren Eltern komme man nicht mehr heran, sprach Hahn ein Problem an.

Die Gemeinde hat bisher keinen kommunalen Jugendpfleger, sondern setzt auf die Vereine, die Jugendarbeit leisten. Zusätzlich gibt es in vielen Ortsteilen Jugendhütten, in denen sich die Jugendlichen treffen können. Bürgermeister Kaltner will auf Michael Hahn zukommen, um das Problem gemeinsam zu besprechen.

Bürgermeister Kaltner wurde nochmals auf das Seniorenheim angesprochen, dessen Pläne sich zerschlagen haben. Kaltner bedauerte erneut, dass daraus nichts geworden sei, da ihm das Rote Kreuz, mit dem er zwei Jahre lang verhandelt hatte, eine Absage erteilte. Ein Platz für ein Seniorenheim wäre neben dem Buttenwiesener Feuerwehrhaus vorhanden. Es gäbe auch einige Investoren, die „sofort“ ein Seniorenheim in Buttenwiesen bauen würden, meinte Kaltner.

Das Problem derzeit aber sei der Personalmangel. Die Altenheimbetreiber finden kein Pflegepersonal. Und so lange das so sei, würden sie nicht bauen.

Auch brauche ein derartiges Haus eine bestimmte Anzahl von Plätzen, dass es rentabel sei.

60 Plätze, wie ursprünglich in Buttenwiesen geplant, würden nicht ausreichen. Deshalb sei er jetzt im Gespräch mit Nachbarkommunen, erklärte Kaltner. Es könnte sich eventuell rechnen, wenn ein Träger zwei Häuser baue. Trotzdem bleibe der Notstand beim Pflegepersonal, der ja in der ganzen Bundesrepublik herrsche.

