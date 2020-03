vor 50 Min.

Kinderleicht: Mit Licht schießen

Kinderleichte Übung: Julian, Elisabeth und Felix Sailer (von links) beim familiären „Schießen“ mit dem Lichtgewehr in . Dabei wird der Schuss täuschend echt simuliert.

Plus Viele Vereine rüsten auf die moderne Technik um. Welche Vorteile das bringt, zeigte sich auch beim eben beendeten Wettschießen im Schützengau Wertingen.

Von Günter Stauch

Auf so einen Sportschützen kann die Mama stolz sein. Ruhig legt Julian das Gewehr am stützenden „Galgen“ an, drückt ab und trifft präzise: einen „Zehner“. Kein Wunder, wird der Bub doch von der Vorsitzenden des seit 1903 bestehenden Schützenvereins „Jägerblut“ Prettelshofen-Rieblingen beobachtet, Mutter Elisabeth Sailer. Der Treffer erfolgt nahezu geräuschlos, weil der Siebenjährige mittels Laser- beziehungsweise Lichtgewehr abdrückte. Der Schützennachwuchs geht heute oft nur noch mit elektronischer Unterstützung ans Schießen.

Rechnergesteuerte Trefferauswertung Diesen Schritt in die Moderne haben viele Erwachsene bei den fast anderthalb Millionen Bundesbürgern, die in Deutschland Mitglied eines Schützenvereins sind, bereits hinter sich. Überall im Land landen aufwendige wie knatternde Zugstände mit papiernen Zielscheiben im Sperrmüll und schaffen Platz für ausgeklügelte Sensortechnik sowie rechnergesteuerte Trefferauswertung. In den gehobenen Leistungsklassen der nach wie vor höchst beliebten Freizeitsport-Branche werden schon lange keine Kisten mit kartonierter Zieldarstellung herangeschleppt, die Anzeige erfolgt stattdessen über Software und Hightech-Monitore. Anstelle der jahrhundertealten Ergebnis-Scheiben treten Messrahmen mit Infrarot-Lichtschranken, die das eintreffende Geschoss beim Durchflug mit einer Genauigkeit, die der Dicke eines Menschenhaares entspricht, ausmessen. Wettschießen im Schützengau Wertingen Auch in der Region steht Schützentechnik 4.0 schon einige Zeit im Visier. So wurde beim gerade beendeten Wettschießen im Schützengau Wertingen über Kimme und Korn auf virtuelle Kreise gezielt und getroffen. Der Vorteil etwa für den beim Schützengau zuständigen Referenten aus der Hochburg Hettlingen, Stefan Mayrböck: „Ich muss nicht mehr wie früher in jedes Schießlokal schwere Holzkisten mit Scheibenmaterial und Listen schleppen.“ Und, wie der Vorsitzende des dortigen Erfolgs-Vereins „Tirol“, Jürgen Dietmayr, betont: „Die Ergebnisse können digital gespeichert und zukünftig auch online über Vernetzung mit Vereinen und elektronischen Schießständen verglichen werden.“ Der Verband des beschaulichen 100-Seelen-Dorfes im Süden von Wertingen verfügt über 80 Mitglieder und war der erste von acht im Stadtgebiet, der im Schützenheim das Papier von der Wand nahm. Noch ganz den Duft von frischem Bauholz aufnehmen kann, wer die umgebaute Anlage mit acht Bahnen beim Verein von Prettelshofen-Rieblingen betritt. „Wir haben mit der Einführung der neuen Technik gleich alles erneuert“, freut sich mit Elisabeth Sailer die Chefin von 120 „Jägerblut“-Mitgliedern. Erfreulicher Nebeneffekt Die digitale Umrüstung bringt den erfreulichen Nebeneffekt mit sich, dass auch der Nachwuchs unter zwölf Jahren an den Sport herangeführt werden kann – das Alter, ab dem zum Luftgewehr gegriffen werden darf. Die neue Technik ermöglicht nämlich das Hantieren mit einem Lichtgewehr, das keineswegs zu den Waffen zählt und mithilfe eines laserbasierten Systems den Schuss täuschend echt simuliert. Seit anderthalb Jahren marschieren die in einer Gruppe namens „Knallfrösche“ zusammengesetzten Jungschützen damit auf die Bahn. Auch der Hettlinger Kollege Jürgen Dietmayr zeigt sich von dieser Innovation begeistert: „Damit können wir schon den ganz jungen Leuten zeigen, wie attraktiv unser Sport ist.“ Der Spaß fällt allerdings auch preislich ins Gewicht. Das Einstiegs-Werkzeug mit besonders schlankem Griff und einem eleganten Schaft aus Buchenholz kostet um die tausend Euro. Ein computergesteuerter Schießstand, an dem die erwachsenen Schützen dann mit „echter“ Munition und Waffe zielen dürfen, beläuft sich auf rund 3000 Euro. Schützenhilfe von der Stadt Wertingen Willkommene Schützenhilfe im wörtlichen Sinne leistet die Stadt, die laut Zweitem Bürgermeister Johann Bröll im Rahmen eines Sportförderprogramms 1000 Euro pro Stand gewissermaßen zuschießt. Nach Angaben des Chefs vom Schützengau Wertingen, dessen Gebiet mit den Grenzen des früheren Landkreises Wertingen übereinstimmt, wird den Ehrenamtlichen sogar noch mehr unter die Arme gegriffen: So locken zusätzliche Mittel von Landkreis und Bezirk. „Die Hälfte unserer 47 Vereine hat bereits umgestellt“, weiß Gauschützenmeister Hubert Gerblinger und deutet manche Diskussionen dort an: „Es gibt auch welche, die gerne beim Alten bleiben würden.“ Zwar zählt sich der erfahrene Schießexperte eher zu den Befürwortern der 4.0-Offensive in seiner Branche, aber: „Die Diabolos, die zu unserem Sport einfach dazugehören, darf es auch noch die nächsten 20 Jahre geben“, hofft er mit einem Augenzwinkern. Lesen Sie auch: „Jedes Jahr eine pfundige Sache“

