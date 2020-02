17:46 Uhr

Lachen ist angesagt beim Wertinger Altenwerk

Stimmung kommt beim Wertinger Altenwerk mit dem ersten Lied auf. Und sie hält an.

Schon mit dem Begrüßungslied kam Stimmung beim Altenwerk-Fasching auf, als es heißt: „Als Stiefkind der heutigen Mode, so stellen wir uns vor, all unsere übrigen Pfunde, sie rauben uns nicht den Humor.“ Die Akteure sorgten dafür, dass die Lachmuskeln arg strapaziert wurden. Bei seiner Begrüßung freute sich Vorsitzender Theo Hungbaur über den zahlreichen Besuch von rund 85 Seniorinnen und Senioren.

Was die armen Männer aushalten

Beim Vortrag „Der alten Kasten“ erzählt Christa Heinrich von den Mühen und Strapazen, wenn ein sperriger, alter Kasten über die Treppe vom ersten Stock abwärts transportiert werden soll. Was die armen Männer dabei aushalten und obendrein auch an Zerstörungen des Kastens und Treppengeländers in Kauf nehmen, darüber können alle nur herzhaft lachen. Beim Sketch „Die Katzenkomödie“ wird mit einer List des Ehemannes und unter Mithilfe des Nachbarn die Katze seiner Angetrauten „entführt“. Denn die Katze wird von seiner Frau ständig verhätschelt und ihm vorgezogen, auch erhielt sie jeden Tag Hackfleisch und er nicht! Nach einer vom Ehemann aufgegebenen Suchanzeige bringt der Nachbar die „zugelaufene“ Katze zurück, selbstverständlich für die Bezahlung der entstandenen „Unkosten“, die die Frau nach Erhalt ihres Lieblings gerne übernimmt. Der Geldbetrag wird nach Absprache mit dem Ehemann ehrlich geteilt. Kommentar der zwei Schlitzohren: „Das können wir jetzt öfter so machen!“ – Christa Heinrich, Irmgard Hurler und Otto Killlensberger präsentieren sich als ideale Besetzung für dieses Stück.

Zum Schwitzen bringt dann ein seltsamer Kunde die Verkäuferin des Schuhgeschäftes „Lorenzo“. Denn er will nur einen rechten, schwarzen Schuh für eine Beerdigung, der linke Schuh sei ja noch gut erhalten. Hermine Wengner und Otto Killensberger sorgen dabei für Heiterkeit.

Eine angebliche Soßenvorführung

Eine angebliche Soßenvorführung wird einer Teilnehmerin sprachlich zum Verhängnis, denn es stellt sich heraus, dass es sich um eine „Dessous-Party“ handelt. Ihr Erschrecken ist groß, als sie verführerische, winzige „Kleidungsstücke“ erblickt und aufgefordert wird, solche derartigen „Dinger“ anzuprobieren. Fluchtartig verlässt sie diese Party mit der Erkenntnis, sich zukünftig über bestimmte Wörter besser zu informieren. Voll Esprit bringt Hermine Wengner dieses zu Gehör.

Das mittlerweile bekannte „Ehepaar Berta und Schorsch“, ist wieder einmal am Streiten, als es um eine Feier zu ihrer Silberhochzeit geht. Der verkaterte Ehemann begeistert sich zur Enttäuschung seiner Frau nicht für eine Feier. Nach vielem Hin und Her überreicht Schorsch seiner Berta aber dann einen Gutschein für eine Reise nach Australien. Bei der genauen Durchsicht bemerkt die entsetzte Gattin, dass es nur zum Hinflug reicht. Auf ihre Reaktion meint der liebevolle Ehemann, die Rückreise erfolge dann zur „Goldenen Hochzeit“. Für herzhaftes Lachen sorgen wieder einmal Christa Heinrich und Otto Killensberger.

Schadenfrohe Heiterkeit in Wertingen

Dass man sich beim Zählen von Eiern nicht mit einer pfiffigen Eier-frau unterhalten sollte, bekommt schließlich eine Bäuerin zu „spüren“. Denn diese versteht es, ihr Gegenüber beim Zählen derart abzulenken, dass sie an Stelle von hundert verlangten Eiern nur achtzig liefert, aber den Preis für hundert Eier einstreicht. Irmgard Hurler als Betrogene und Christa Heinrich als versierte Verkäuferin sorgen für schadenfrohe Heiterkeit. Den Abschluss der Faschingsveranstaltung bildet die schon fast traditionelle Moritat, bei der Christa Heinrich jeweils auf der Suche nach geeigneten Ereignissen ist und sie diesmal ihren eigenen Sohn im Visier hatte. An der Drehorgel begleitete sie Otto Killensberger. Für die bewährte musikalische Begleitung war wieder Mike Dicknether zuständig. (pm)

