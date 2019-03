vor 37 Min.

Lauter Neue bei der Feuerwehr in Bocksberg

Michael Abold übernimmt das Amt des Vorsitzenden von Helmut Friegl. Neuer Kommandant ist jetzt Thomas Deller

Von Konrad Friedrich

Die freiwillige Feuerwehr Bocksberg hat einen neuen Vorsitzenden. In der Jahresversamllung des Vereins wurde Michael Abold gewählt. Abold hat bereits einen Vorstandsposten – er ist noch Vorsitzender des Sportvereins FC Osterbuch. Diesen Posten will er aber in nächster Zeit abgeben. Abold löst damit Helmut Friegl ab, der 32 Jahre lang Vorsitzender war.

Neben dem Vorsitzenden wurden in Bocksberg auch die Kommandanten gewählt. Nachdem die bisherigen Kommandanten Leonhard Gutmayr und Andreas Friegl sich nicht mehr zur Wahl stellten, wurde als neuer Kommandant Thomas Deller und Markus Bucher zu seinem Stellvertreter gewählt. Die Wahlen leitete Dritter Bürgermeister Hermann Jäckle.

Weitere Mitglieder im neuen Vorstand wurden in ihren Ämtern bestätigt: Zweiter Vorsitzenderist Wolfgang Häußler sowie Kassierer und Schriftführer Markus Hummel. Beisitzer sind Walter Tischmacher und Markus Bucher. Kassenprüfer sind Hans Schuster und Ulrich Geh.

In einem kurzen Rück-und Ausblick rief der alte Vorsitzende Friegl die Ereignisse von 2018 nochmals auf. Das größte Erlebnis war der Bocksberger Burgmarkt der 10000 Besucher auf den Berg lockte. Beim Rockfest kommen immer weniger Besucher, letztendlich waren es noch 900 Gäste, doch das Rockspektakel läuft schon seit 1990. Im letzten Jahr wurden am Festplatz die zahlreichen Hüttendächer neu gedeckt und der Platz erweitert. Die Wallfahrt zum Stettner Kreuz und nach Violau, wurden trotz schlechtem Wetter sehr gut angenommen. Der Beteiligung am Vereinsausflug war dagegen mäßig. Beim Osterbucher Elfmeterschießen belegte die Feuerwehr den zweiten Platz.

Kommandant Leonhard Gutmayr sprach von 41 Aktiven, davon von zwei Feuerwehrfrauen. Passive Mitglieder sind es 90. Einsätze waren beim Unwetter in Asbach-Kaag und Bocksberg, Verkehrsunfall in Osterbuch sowie bei der Brandschutzwoche in Laugna. Beim Maibaumaufstellen übernahm die Feuerwehr die Sicherung. Zwölf Frühjahrsübungen und sechs Herbstübungen absolvierte die Feuerwehr, um sich fachlich und praktisch fit zu halten. Ein Erste Hilfe-Kurs fand auch regen Besuch. Eine große Herausforderung für die örtliche Wehr ist jeweils der Bocksberger Burgmarkt.

Hier werden es immer mehr Besucher; die Wehrleute sind dabei mit der Parkplatzeinweisung sehr gefordert. In seiner Vorschau nannte der Kommandant den Burgmarkt und das Rockfest sowie den Kameradschaftsabend mit Ehrungen.

Gutmayr dankte zum Schluss allen Aktiven und der Gemeinde. Wörtlich sagte er, dass es mit der Gemeinde nie Probleme gab. In der Vorausschau für heuer ist wieder die Maibaumaufstellung, der Burg-und Gartenmarkt, Rockfest, Wallfahrten zum Stettner Kreuz und nach Violau, sowie der Kameradschaftsabend mit Ehrungen im Herbst.

Zum Thema Feuerwehrhausumbau sagte der Kommandant, dass hier die Arbeiten schon weit voran geschritten seien und der Fertigstellung im Herbst nichts mehr im Wege stehe. Ein neues Kipptor wird von der Gemeinde noch im nächsten Jahr kommen. Kassierer Markus Hummel konnte in seinem Finanzbericht von einem Gewinn berichten. Damit wurde er und die gesamte Vorstandschaft entlastet.

Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger sagte im Namen Dank der Kreisbrandinspektion der Feuerwehr für ihren Einsatz, während des ganzen Jahres. 41 Aktive stellen in der 300 Einwohnergemeinde Bocksberg ihren Übungsfleiß unter Beweis. Die hohe Zahl von Unwettereinsätzen forderte die Wehrmänner.

Dritter Bürgermeister Herman Jäckle dankte der Feuerwehr für ihren Einsatz und sicherte weitere Unterstützung der Gemeinde zu. Er übergab an die drei ausgeschiedenen Feuerwehrmänner Helmut Friegl, Leonhard Gutmayr und Andreas Friegl ein kleines Geschenk.

