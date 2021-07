Geänderte Wasserhärte: Maschinen in Lauterbach umstellen

Der Lauterbacher Tiefbrunnen ist wieder in Betrieb. Die Wasserhärte ändert sich.

Die Inspektions- und Wartungsarbeiten am Tiefbrunnen in Lauterbach wurden abgeschlossen (wir berichteten). Der Tiefbrunnen ist deshalb seit Samstag wieder regulär in Betrieb.

Die Wasserhärte ändert sich wieder

Das Versorgungsgebiet Lauterbach (Lauterbach, Illemad, Meierhof und Beutmühle) wird dann laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung Buttenwiesen wieder über diesen Tiefbrunnen versorgt. Die Wasserhärte ändert sich deshalb wieder von 20,1˚dH (hart) zurück auf 12,9 ˚dH (mittel).

Es sind Änderungen an Waschmaschinen und Enthärtungsanlagen notwendig

Bis sich das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Lauterbach wieder im gesamten Netz verteilt hat, werden etwa drei bis vier Tage vergehen. Alle notwendigen Änderungen der Wasserhärte (von hart auf mittel) an Enthärtungsanlagen, Waschmaschinen, Spülmaschinen etc. müssen vorgenommen werden. Die Umstellung ist der jeweiligen Betriebsanleitung des Gerätes zu entnehmen. (pm)

Fragen beantwortet die Gemeindeverwaltung Buttenwiesen unter Telefon 08274/99990.