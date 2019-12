06.12.2019

Mit Musikunterricht zu besserem Leben finden

Wiesia Romakowski (links) und Unternehmer Dieter Romakowski übergaben eine Spende von 10000 Euro an Anne Buter (Mitte) vom Verein „Musicians for a better life“.

Firma Romakowski unterstützt Ausbildung von Waisenkindern in Afrika

Wie bereits guter Brauch, so spendete die Firma Romakowski auch in diesem Jahr den in der Vergangenheit für Kundenpräsente ausgegebenen Betrag für karitative Zwecke. Zugute kommen die Spenden im jährlichen Wechsel unterschiedlichen Organisationen, die vorzugsweise im Bereich der aktiven Kinderhilfe tätig sind.

In diesem Jahr ging die Spende in Höhe von 10000 Euro an die „Musicians for a better life e.V.“ aus München. Der Stiftungszweck der Organisation ist, Waisenkindern in Afrika, vorzugsweise in Tansania, professionellen Musikunterricht zu erteilen, um ihnen damit die Chance zu eröffnen, durch diese Ausbildung und die erworbenen Kenntnisse aus ihrer schwierigen Lebenssituation herauszufinden und ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben führen zu können. Die nötigen Musikinstrumente werden ebenfalls von der Stiftung gespendet. Das Motto: „Musik kennt keine Grenzen“ wird hier in einem besonderen Maße verwirklicht.

Der Musikunterricht wird unentgeltlich von deutschen Musikstudenten, der Stiftungsleiterin und Musikerziehern erteilt, sodass ein sehr hohes Niveau des Musikunterrichts gewährleistet wird.

Die Unternehmerfamilie Romakowski überreichte vor kurzem die Spende an die Stiftungsvorsitzende Anne Buter. Die Summe wird für neue Musikinstrumente und Reisekosten der deutschen Musiklehrer verwendet. (pm)

