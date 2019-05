vor 41 Min.

Mit dem „Defi“ Leben retten

In Hohenreichen üben Bürger Erste Hilfe bei Herzstillstand

Die Bereitschaft, Leben zu retten, ist vorhanden, doch viele hält die Angst, etwas falsch zu machen, davon ab, im Notfall zu helfen. Oft liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs weit zurück. „Seit dem Führerschein habe ich keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr gemacht“, sagt denn auch ein Teilnehmer der Defibrillator-Anwenderschulung in Hohenreichen. Diesen Spezialkurs bot das Rote Kreuz für Laien im Schützenheim Hohenreichen an.

Ein plötzlicher Herzstillstand, ob auf der Straße oder zu Hause, kann jeden treffen. „Nichtstun ist beim Herzstillstand das Schlimmste“ sagt Hans Schuster. „Schlechter kann der Zustand eines Bewusstlosen nicht mehr werden, besser hingegen schon“ sagt der Rettungssanitäter. Die Überlebenschance des Patienten steigt bei schneller Hilfe. „Beim Plötzlichen Herztod überleben ohne Hilfe nur fünf bis acht Prozent,“ sagt Günther Rieß vom Bayerischen Roten Kreuz. Ohne Hilfe nimmt das Risiko von Spätfolgen zu und die Überlebenschancen eines Patienten mit jeder Minute drastisch ab. „Jede Minute ohne Hilfe sterben zehn Prozent vom Gehirn weg“, unterstreicht Rieß die Notwendigkeit zu helfen. „Bis die Rettungsdienste vor Ort sind, braucht es seine Zeit“, sagt er. Dann könne es für den Patienten auch schon zu spät sein. Auf der Schulung zeigen Rieß und Schuster, zwei erfahrene Rettungssanitäter, Laienhelfern, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben. Das Wichtigste sei, „die Scheu zu verlieren“, betont Schuster. Geübt wird am praktischen Beispiel. Auf dem Boden im Schützenheim liegen Schulungspuppen und Schulungsgeräte. Die zahlreichen Teilnehmer probieren unter fachkundiger Anleitung den Einsatz eines Defibrillators sowie eine Herzdruckmassage an den Schulungspuppen aus.

Zwar gibt das Gerät ganz konkrete Handlungsanweisung per Sprachanweisung, doch mit Übung kann man im Ernstfall ruhiger reagieren. Birgit Hartl sagt deshalb auch: „ Ich will es selbst ausprobieren, um es im Notfall wiederholen zu können.“ Anschauen, ansprechen, anfassen, Pulskontrolle lautet die Reihenfolge bei der Ersten Hilfe – und dabei sofort einen Notruf mit 112 absetzen. Wo ist der Notfallort, was ist passiert, wie viele Betroffene, welche Verletzung, wer ruft an und warten auf Rückfragen sind wichtige Mitteilungen. Über das Telefon erhalten Laienhelfer Hilfeanleitung, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Hilfe zu organisieren, ist einer der ersten Schritte, ebenso, gezielt Menschen anzusprechen, die in der Nähe sind. Einer der Helfer soll beim Patienten bleiben, der andere den Defibrillator holen. Gleichzeitig soll sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden.

Der Defibrillator befindet sich in einem kleinen weißen Kasten, die Anweisungen sind leicht zu verstehen, meint auch Kerstin Schnödel. Bei der Öffnung des Kastens beginnt das Gerät sofort zu sprechen und gibt genaue Handlungsanweisung, wie den Oberkörper des Patienten frei zu machen und Brusthaare vor dem Einsatz des Defibrillators abzurasieren. Ein Rasierer ist Inhalt des Kastens. Elektroden werden nach Anweisung des Gerätes auf den Brustkorb des Patienten angelegt. Das Gerät übernimmt die Analyse und gibt Anweisung zur Schockabgabe und warnt gleichzeitig den Helfer: „Den Patienten jetzt nicht berühren.“ Anschließend kommt die Entwarnung.

Im Wechsel kommen die Herzdruckmassage, der Defibrillator und die Mund-zu-Mund-Beatmung zum Einsatz. „Ehe man riskiert, dass die Scheu vor der Beatmung Ersthelfer abhält zu helfen, ist es vertretbar, die Beatmung wegzulassen“, verweist Schuster auf offizielle Empfehlungen. Es können aber spezielle Schutzfolien vor den Mund gelegt werden. (waul)

