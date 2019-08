00:32 Uhr

Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können

Im Rahmen des Klassenvorspiels beim Musikverein Osterbuch legen Schüler auch erfolgreich ihre Prüfung ab

Im Bürgerhaus Osterbuch fand kürzlich das traditionelle Klassenvorspiel der Musikschüler statt. Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende Andreas Tischmacher die Musiklehrerin Sabrina Steinle und bedankte sich gleichzeitig für die einwandfreie Organisation und Durchführung des schönen Abends. Außerdem begrüßte Andreas Tischmacher die Musikschulleitung Heike Mayr-Hof, die Geschäftsführerin Karolina Wörle sowie Schriftführerin Birgit Wiedmann aus dem Vorstand der Musikschule Wertingen, die Zweite Vorsitzende des Musikvereins Osterbuch, Madeleine Schütz, Ehrenvorstand Alfons Schipf, Ehrenmitglied Georg Graber, alle anwesenden Eltern, Großeltern, Verwandten, Bekannten sowie alle Musiker.

Am Klassenvorspiel nahmen laut Pressemitteilung Schüler der Musikschule Wertingen aus den Klassen von Sabrina Steinle, Krystyna Hüttner, Dunja Lettner, Heike Mayr-Hof, Tobias Schmid, Florian Hirle und Markus Meyr-Lischka teil. Den Zuhörern wurde ein abwechslungsreiches Programm mit vielen unterschiedlichen Instrumenten aus den Gruppen der Holzbläser, Blechbläser, Saiteninstrumente und Schlaginstrumente geboten. Patrick Tischmacher eröffnete den Vorspielabend mit seinem Saxofon und den beiden Stücken „Ode an die Freude“ und „Brasilia“. Anschließend spielte Leana Graber die zwei Duette“Let’s Klezmer“ und „Jägerduett“ zusammen mit ihrer Klarinettenlehrerin Sabrina Steinle, die zudem sehr charmant durch das Programm führte. Theresa Wiedmann stimmte alle Anwesenden mit ihrem Horn und dem bekannten Titel „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ in Ferienstimmung ein. Als Nächstes folgte ein Streichinstrument: Lena Oroz trug auf ihrer Violine „Eine Insel mit zwei Bergen“ sowie „Go down Moses“ vor. Nachdem die Gäste aus der Familie der Saiteninstrumente bereits das Streichinstrument Violine gehört hatten, folgte nun ein Zupfinstrument. Lilli Gebele spielte auf ihrer Gitarre die beiden Stücke „Die Gondelfahrt in Venedig“ und „Sommer-Ständchen“, welche perfekt zum wunderschönen Wetter des Abends passten. Simon Ludwig und Sabrina Steinle spielten mit ihren Tenor-Saxofonen die beiden Stücke „It’s Swingtime“ und „Toccata“. Der Trompeter Lukas Neukirchner verzauberte die Zuhörer mit den Stücken „Sarabanda und Gavotta“ sowie „Auf den Flügeln des Gesangs“. Anschließend überzeugte Jonas Tischmacher am Schlagzeug mit seinem Rhythmusgefühl und „Pop Grooves“ und „Fill-ins“. „Der betrunkene Seemann“ und „Castleton Garland Dance“ wurde von Sarah Wiedmann souverän am Saxofon vorgetragen. Den Schluss des Vorspielabends gestalteten Emilie, Isabell und Sophia Tschan. Emelie Tschan glänzte bei ihrem allerersten Klassenvorspiel mit der Blockflöte mit „Grün, grün, grün“ und „Alle Vögel sind schon da“. Bevor Sophia und Isabella Tschan mit dem Duett „Karibisches Duett“ ihre Klarinettenklänge zum Besten gaben, durfte Isabell Tschan als Solistin mit „Schwanensee“ glänzen. Sophia Tschan rundete den wunderschönen Klassenvorspielabend mit „Marmotte“ ab. Am Klassenvorspielabend legten Sarah Wiedmann, Sophia und Isabella Tschan sowie Jonas Tischmacher erfolgreich die Juniorprüfung der Musikschule Wertingen ab und wurden von der Musikschulleitung mit einer Urkunde belohnt. Simon Ludwig, Lukas Neukirchner und Theresa Wiedmann freuten sich über die erfolgreich abgelegte D1-Prüfung.

Die gelungen Beiträge des Klassenvorspiels in Osterbuch zeigten allen Anwesenden, wie erfolgreich die gute Zusammenarbeit zwischen dem Musikverein Osterbuch und der Musikschule Wertingen funktioniert, welche bereits seit fünf Jahren anhält. Zum Abschluss bedankte sich Heike Mayr-Hof bei allen Schülern, dass sie am letzten Schultag noch so ein großartiges Konzert spielten. Zudem ermutigte sie die Musiker dazu, später einmal die Heimatkapelle in Osterbuch zu unterstützen. Der wunderschöne Vorspielabend wurde bei einem gemeinsamen Grillabend mit allen Zuhörern, den Musiker des Vorspielabends sowie den Musikern des Musikverein Osterbuch gefeiert. (pm)

