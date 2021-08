Oberthürheim

Eine Allee mit seltenen supersüßen Äpfeln

Plus Erst jetzt entdecken die Thürheimer den Wert der riesigen Bäume und pflanzen 30 neue dazu.

Von Birgit Alexandra Hassan

Seit rund 100 Jahren stehen zehn alte Apfelbäume am Ortsrand von Oberthürheim. Jahr für Jahr erfreuten sie im Frühling durch ihre hellrosafarbenen Blüten und ließen im Herbst ihre kleinen süßen rotbackigen Äpfel fallen – in wuchernde Hecken und hohe Gräser. Bis Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Thürheim vor sieben Jahren genauer hinschauten und eine kaum beachtete Kostbarkeit entdeckten – den „Purpurroten Cousinot“. Eine Sorte von Winteräpfeln, die es nur noch sehr selten gibt und so gehäuft innerhalb Schwabens nur in Oberthürheim. Damit das auch so bleibt, setzt der Verein alles daran, die alten Bäume möglichst lange zu erhalten. Gleichzeitig versucht er, die Allee und den Baumbestand zu erweitern.

