10:00 Uhr

Oberthürheimer Maislabyrinth für Jana

Ihren siebten Geburtstag feierte Jana Kampfinger auf eine ganz besondere Weise: im Maislabyrinth. Das hatte ihr Vater Klaus Kampfinger eigens für sie auf einem seiner Felder am Ortsrand von Oberthürheim angelegt.

Der Oberthürheimer Landwirt Klaus Kampfinger zeichnete den Namen seiner Tochter beim Anlegen des Feldes nach. Ihren siebten Geburtstag feierte Jana so auf eine ganz besondere Art.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Idee kam Klaus Kampfinger bereits bei der Maisernte im vergangenen Jahr. Kurzerhand lagerte er einige Maiskolben im Keller ein und setzt die Idee in diesem Frühjahr um. Beim Aussäen des Maises im April legt er auf einem seiner Felder am Ortsrand von Oberthürheim ein Labyrinth an. Doch es ist nicht irgendein Labyrinth. Das Labyrinth zeichnet den Namen seiner Tochter nach: Jana.

„Und wer ist nun Jana?“ – Mit dieser Frage hatte unsere Zeitung Ende Juli ein Bild des Hobbyfotografen Franz Käsinger veröffentlicht. Der lässt öfter mals eine Drohne fliegen. In den Feldern westlich des Buttenwiesener Ortsteils Oberthürheim entdeckte er damit – von oben – den Namen mitten in einem Maisfeld. Wie er dort hineinkam, darüber durften sich die Zeitungsleser ihre eigenen Gedanken machen.

Oberthürheimer Familie meldet sich

Gesehen hat das Bild auch Familien Kampfinger und jetzt reagiert. „Ich bin Jana!“ schreibt die Siebenjährige in einer Mail an unsere Zeitung. „Was von oben aussieht wie ’nur’ ein Name, ist, wenn man es genauer betrachtet ein Maislabyrinth zum Durchlaufen.“ Das hat ihr Papa extra für ihren Geburtstag angesät.

Dank moderner Maschinen und GPS konnte Klaus Kampfinger den Namen exakt in das zweieinhalb Hektar große Maisfeld einarbeiten. Zunächst steckte er den Namen grob mit Pfosten auf dem Acker ab. Vom Display seines Schleppers konnte er genau sehen, wo er bereits gesät hatte. Zunächst zog er die Konturen des Namens, füllte anschließend die Flächen mit Klee, Luzerne und Mais auf. Mit dem Einsäen war es aber längst nicht getan. „Die Pflege ist der weit größere Aufwand“, erzählt der 37-Jährige. Das Unkraut musste gebändigt werden. Die eineinhalb Meter breiten Gänge mähte der Landwirt immer wieder aus und pflanzte – als der Mais aufgegangen war – Sonnenblumen an die Ecken und Kanten, so dass die Abzweigungen klar zu erkennen sind.

Zwei Wochen vor Janas Geburstag überraschten ihre Eltern das Mädchen dann mit dem Labyrinth. Mit verbundenen Augen brachten sie das Mädchen ans Feld. Auch als sie ihre Augen öffnete wusste Jana zunächst nicht, was das sein sollte. Sie sah einen Weg, der ins Maisfeld führte. Erst als ihre Eltern ihr ein Bild zeigten, das ebenfalls mit einer Drohne von oben aufgenommen worden war, konnte sie ihren Namen erkennen, fand’s super und noch viel toller, dass sie zu einer ganz besonderen Geburtstagsparty einladen durfte. „Von da an waren wir richtig im Maisfieber“, erzählt Mutter Corina Kampfinger. Zunächst gestaltete sie mit ihrer Tochter entsprechende Einladungskarten. Auf dem Geburtstagskuchen fanden sich ebenfalls Maiskolben aus Marzipan, Zuckerguss und Schokolade wieder. 18 Kinder kamen schließlich zum Geburtstagsfest am 22. Juli. Auf dem stand – wie sollte es anders sein – ebenfalls der Mais im Mittelpunkt. Vater Klaus holte die eingelagerten Maiskolben des vergangenen Jahres vom Keller hoch, womit die Kinder Maismännchen und -weibchen bastelten. Gefeiert wurde selbstverständlich direkt im Jana-Labyrinth auf dem Maisfeld mit Sackhüpfen, Schatzsuche, Ringewerfen und freudigem Rennen durch die Labyrinth-Gänge. „Wir dachten uns, wenn schon, denn schon“, sagt Mutter Corina. Das gab’s Bilderbuchwetter und klassisches Kindergeburtstagsessen: Eis, Pizza und Kuchen.

Ob es eine Fortsetzung gibt?

Bis Ende Oktober bleibt das Labyrinth bestehen, wird Klaus Kampfinger es pflegen und ausmähen. „Wer fragt, darf rein“, bietet er auch anderen Interessierten an. Erst Mitte Oktober wird der Landwirt das Feld abernten. Ob es danach eine Fortsetzung seines „Spleens“ geben wird, wird sich zeigen. „Nebenan gibt’s ein Feld, das dreimal so groß ist, das böte sich für noch viel längere Namen an“, sagt er schmunzelnd. Für seinen Sohn braucht er diese Größe allerdings nicht. Der ist zwei Jahre jung und heißt ebenfalls kurz und knapp: Luis.

