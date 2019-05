vor 23 Min.

Partystimmung auf dem Wertinger Volksfest

Während „Lost Eden“ auf der Bühne einheizt, lassen sich zwölf Jungs und 15 Mädels knipsen. Wer von ihnen letztendlich die Miss und der Mister Zusamtal wird, wird sich zeigen.

Genau so hatten es sich die Mädels und Jungs vorgestellt, die sich am Freitagabend auf den Weg zum Wertinger Volksfest gemacht hatten. Die Band Lost Eden machte Party auf der Bühne und hatte ihr Publikum voll im Griff. Die Feiernden standen zum großen Teil auf den Tischen, sangen mit, jubelten und applaudierten. Das Prosit der Gemütlichkeit durfte ebenfalls nicht fehlen. Und für ein Zeitungsfoto gab der Sänger kurzerhand seine Regieanweisungen ans Publikum, und ruckzuck waren auch die Bandmitglieder in Position. Auf sein Kommando zeigten alle miteinander, wie gut es ihnen genau in diesem Moment auf dem Wertinger Volksfest gefällt, um gleich darauf weiter Party zu machen.

Volles Zelt in Wertingen

Das Zelt war voll an diesem Abend, im hinteren Bereich saßen die Gäste gemütlich bei ihrer Maß, suchten sich was Gutes zum Essen auf der reichhaltigen Speisekarte aus, das ihnen von den gut gelaunten Bedienungen gebracht wurde, und ratschten mit ihren Tischnachbarn oder denjenigen, die zufällig an den Tischen vorbeikamen. Natürlich war auch die Bar ein Magnet, der die Volksfestbesucher anzog. Die Helfer am Grill, am Ausschank, alle hinter und vor dem Tresen hatten alle Hände voll zu tun.

Amtierende Miss Zusamtal vor Ort

Auch die amtierende Miss Zusamtal der Wertinger Zeitung, Marina Minderlein aus Heretsried, war an diesem Abend auf dem Volksfest und verfolgte gespannt das Fotoshooting. Am frühen Abend erklärten Brigitte Bunk und Anna Junghans an der Fotowand gleich neben der Bühne den interessierten Jungs und Mädels, wie sie teilnehmen können, damit sie auf einen der zahlreichen Preise hoffen können. Zwölf Jungs und 15 Mädels trauten sich und ließen sich fotografieren. Seit Samstagvormittag läuft die Wahl auf unserer Homepage. Ein Trend ist bereits zu sehen, doch bis zum Ende der Abstimmung am Dienstag, 28. Mai, um 14 Uhr, ist noch alles möglich. Wer dann wie Marina vergangenes Jahr auf der Bühne stehen wird, wird sich zeigen. Auch, welche der jungen Frauen das Cover der nächsten Volksfestzeitung ziert, auf dem Marinas Bild dieses Jahr zu sehen ist. Gerne denkt sie an das Fotoshooting zurück: „Das hat voll Spaß gemacht!“ Mindestens so viel, wie an diesem Abend mit ihrer Clique durch den Vergnügungspark zu schlendern.

Am Mittwoch geht's weiter in Wertingen

Am Samstag waren beim Kindernachmittag Bierzelt samt Biergarten ebenfalls geöffnet. Abends spielte die Joe Williams Band für die Gäste, wobei es zu einem Polizeieinsatz kam, als ein 31-Jähriger auf den Wertinger Volksfest zuschlug. Mit dem Weißwurst-Frühschoppen startete der Sonntag, an dem die Blaskapelle Unterthürheim unterhielt. Diesmal fuhr die Küche zum üblichen Angebot noch Ochsenbraten mit Knödel und Blaukraut auf. Westernfeeling mit der „Why Not Band“ und Line Dance am Nachmittag, sowie Party mit „Twice“ am Abend – am Montag und Dienstag ist erst mal Pause, bevor von Mittwoch bis Sonntag die Dirrmeierwiese wieder zum Anziehungspunkt in Wertingen wird. (bbk)

