vor 21 Min.

Pfarrgemeinde feiert unter der Kastanie

Zusamaltheimer Fest findet bei jedem Wetter statt

Rhythmische Lieder, Weißwürste und Kuchen gibt es am kommenden Sonntag in Zusamaltheim. Grund dafür ist das Pfarrfest, zum dem der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung gemeinsam einladen.

Um 10 Uhr beginnt der Pfarrgottesdienst in der Pfarrkirche. Dieser wird mitgestaltet vom Kirchenchor mit rhythmischen Liedern und vom Kindersingkreis unter der Leitung von Lioba Graf. Anschließend ist die Bevölkerung dann zu Weißwurst, Wienerle, und Brezen eingeladen. Selbstverständlich gibt es auch Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung spielt eine Abordnung der Musikkapelle Zusamaltheim.

Die Veranstaltung findet im Pfarrhof unter dem großen Kastanienbaum statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es eine Alternative. Dann zieht das Pfarrfest in die Mehrzweckhalle um. Es findet also in jedem Fall statt. (pm)

