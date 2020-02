06:00 Uhr

Rasen in Bliensbach ist bald vorbei

Wertingens Stadtoberhaupt Willy Lehmeier steht seinen Einwohnern Rede und Antwort. Einige beklagten sich, dass der Wertinger Stadtteil Bliensbach als „Überholspur für die Umgehungsstraße“ benutzt wird.

Von Dominik Bunk

Der Wertinger Stadtteil Bliensbach beheimatet derzeit rund 230 Einwohner. Einige von ihnen beklagten sich bei Bürgermeister Willy Lehmeier, dass ihr Ort als „Überholspur für die Umgehungsstraße“ benutzt werde. Als Grund dafür sehen sie langsam fahrende Lastwagen und Traktoren, die wohl einige Autofahrer über die Ortsdurchfahrt mit teils stark überhöhten Geschwindigkeiten überholen wollen. Hier konnte Lehmeier den Anwohnern bei der Bürgerversammlung baldige Abhilfe versprechen.

Schon bald nämlich würden zusätzliche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen kommen. „Wer mit 110 durch eine Fünfzigerzone fährt und geblitzt wird, der wird danach erst einmal in Klausur gehen“, versicherte Lehmeier.

Einige Bliensbacher machen sich außerdem Sorgen um die neu sanierte Ortsdurchfahrt, da diese starker Lkw-Belastung durch ansässige Firmen ausgesetzt sei. Auch hier versprach der Bürgermeister, mit den verantwortlichen Personen zu sprechen. Ein ansässiger Landwirt räumte Sorgen in Bezug auf parkende Fahrzeuge an der örtlichen Kindertagesstätte ein, da er oftmals mit seinem Traktor nicht durch die zugeparkten Straßen käme. Lehmeier bot an, sich das Problem zusammen mit dem Betroffenen anzusehen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Bürger erkundigte sich, ob die Straßenausbaubeiträge tatsächlich zukünftig nicht mehr existieren. „Die gibt es nun nicht mehr, außer bei der Ersterschließung eines Neubaugebietes“, erklärte der Bürgermeister. Jedoch äußerte er auch Bedenken zu dieser Entscheidung. „Kommunen müssen nun vermutlich einiges aufschieben, da das Geld fehlen wird“, meinte er. Als Beispiel nannte er das Straßennetz seiner eigenen Kommune. Selbst wenn jedes Jahr ein Kilometer saniert werden würde, käme man beim rund 90 Kilometer langen Wertinger Straßennetz auf eine Dauer von 90 Jahren für die komplette Aktion.

Für den Dorfplatz wünschen sich die Bliensbacher auch sanitäre Anlagen, in erster Linie Toiletten, da an einem solchen Ort natürlich Feste gefeiert werden, bei denen auch viel gegessen und getrunken wird. Um den „Wildpinklern“ Einhalt zu gebieten, will sich Lehmeier das Thema näher ansehen, zumal ein Wasseranschluss bereits vorhanden ist. Auf den Hinweis eines Bliensbachers, dass Lindenwurzeln in der Rieblinger Straße den Gehweg zerstören, entgegnete Lehmeier ebenfalls, dass man sich dem Problem annehmen würde.

