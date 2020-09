vor 55 Min.

Rat bezuschusst neue Trachten für die Musiker

Warum der Gemeinderat Laugna bei diesem Antrag über die Finanzen der Kommune diskutiert

Von Dominik Bunk

Der Musikverein Osterbuch will sich eine neue Vereinstracht zulegen. Deshalb bat die Gemeinschaft die Gemeinde um einen Zuschuss. Mit dieser Bitte beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Von den Kosten in Höhe von rund 15000 Euro würde der Bezirk Schwaben 15 Prozent übernehmen, wenn die Gemeinde fünf Prozent Zuschuss gäbe, also rund 750 Euro. Aufgrund des aktuellen Haushalts wegen der Coronasituation und der Unsicherheit, wie sich die Einkünfte der Gemeinde entwickeln, machte sich der Dritte Bürgermeister Hermann Jäckle Sorgen. Er meinte: „Irgendwann muss man ja mal zu sparen anfangen.“ Bürgermeister Johann Gebele vertrat eine andere Meinung. Er erklärte, dass der letzte Antrag des Vereins noch zu Zeiten der Deutschen Mark eingegangen sei. Zudem würde die Kapelle stets bei Events vor Ort sein. Der Rat beschloss letztendlich, dem Antrag stattzugeben, jedoch waren drei Ratsmitglieder dagegen.

Bei der Sitzung des Gemeinderates ging es auch um einige Bauangelegenheiten. In der Laugnaer Asbachstraße soll ein neues Einfamilienhaus errichtet werden. Problem dabei: Es handle sich um ein Grundstück im Außenbereich, für das der Flächennutzungsplan landwirtschaftliche Nutzung vorsähe, zudem befände es sich auf einer Überschwemmungsfläche. Die erforderliche Ausweichfläche von rund 430 Quadratmetern wurde bereits nördlich des Grundstücks ausgewählt. Am Dienstagabend entschied der Gemeinderat über den weiteren Ablauf. So wurden die Aufstellung des Bebauungsplans „Asbachstraße“ und die achte Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich der Asbachstraße beschlossen.

In der Straße „Am Kornfeld“ soll ein neues Einfamilienhaus gebaut werden. Da sich die Bauherren in jeder Hinsicht an die Satzung halten, wird im Freistellungsverfahren gebaut. Somit sei die Zustimmung des Gemeinderates nicht notwendig.

Der Bocksberger „Von-Stetten-Weg“ soll im Zuge der Neuordnung zu einer Ortsstraße werden, zudem soll ein Verbindungsweg zwischen diesem und der Ritter-Rehm-Straße zu einem teilöffentlichen Weg für Fußgänger und Radfahrer werden. Auch die Ritter-Rehm-Straße gilt nach dem Beschluss des Gemeinderates nun offiziell als Ortsstraße und somit nicht mehr als Feld- oder Waldweg.

Der Musikverein Laugna-Bocks- berg stellte wie jedes Jahr wieder den Antrag auf Ausbildungszuschuss für Einzelunterricht. Für die zehn Schüler sollen jeweils für jeden Monat 13,50 Euro gezahlt werden. Dem stimmte der Rat zu.

Für die Ausfahrtstraße des Bürgerhauses in Bocksberg gilt rechts vor links. Die Ratsmitglieder wollen nun eine Lösung finden, um das klarer darzustellen, denn für viele Menschen, die daran vorbeifahren, scheine der Ort wie eine Hofausfahrt zu wirken.

Themen folgen