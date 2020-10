00:30 Uhr

Ritualbad am Sonntag geöffnet

Mit Führungen zur jüdischen Geschichte in Buttenwiesen

Das begehbare Denkmal Mikwe Buttenwiesen ist am kommenden Sonntag, 25. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können an diesem Nachmittag die Ausstellung in den Innenräumen des ehemaligen jüdischen Ritualbads (Mikwe) besichtigen. Informationstafeln im Außenbereich erläutern die herausragende kulturgeschichtliche Bedeutung des jüdischen Ensembles Buttenwiesen, das aus Ritualbad, Synagoge und jüdischem Friedhof besteht. Auch der jüdische Friedhof ist geöffnet.

Zudem erwartet die Besucher ein besonderes Angebot: Zwei Themenführungen informieren über wichtige Epochen der Buttenwiesener Geschichte. Bei der ersten Führung steht die Blütezeit der Israelitischen Kultusgemeinde Buttenwiesen im 19. Jahrhundert im Mittelpunkt. In dieser Ära wurden Synagoge und Ritualbad (Mikwe) errichtet. Gemeinsam gründeten Juden und Christen Vereine und arbeiteten erfolgreich an der Modernisierung ihres Heimatortes.

Der zweite Rundgang mit dem Titel „1949 bis heute – Verdrängung und Erinnerung“ widmet sich der Nachkriegszeit. Er beleuchtet den oft schwierigen Umgang einer Landgemeinde mit der jüdischen Geschichte in den 1950er bis 1970er Jahren. Seit einigen Jahren werden verschwundene und vergessene Zeugnisse des jüdischen Lebens Schritt für Schritt wieder sichtbar gemacht.

Die beiden Führungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Besucher werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen, die erforderlichen Mindestabstände einzuhalten und Gruppenbildungen zu vermeiden. Männliche Besucher benötigen zudem eine Kopfbedeckung für den jüdischen Friedhof.

Die Mikwe befindet sich am Louis-Lamm-Platz 8 in Buttenwiesen (bislang Schulplatz 8). (pm)

Themen folgen