„Sonne und Strand“ dank unserer Zeitung

Peter Streif aus dem Wertinger Stadtteil Hirschbach hat beim Retro-Rätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen. Seine Frau Christa nahm den Gewinn freudig entgegen. Sobald es in Zeiten der Corona-Pandemie wieder möglich ist, will sich das Ehepaar damit eine Reise gönnen.

Peter Streif aus Hirschbach gewinnt 1000 Euro beim Retro-Rätsel unserer Zeitung. Seine Frau Christa weiß, was damit passiert

Von Berthold Veh

Das große Retro-Rätsel im Bayernteil unserer Zeitung haben Peter und Christa Streif zuletzt jeden Tag verfolgt – und auch immer wieder bei der Gewinn-Hotline angerufen. Als die Hirschbacherin am Freitagmorgen die Wertinger Zeitung aufschlug, war ihr gleich klar, welches Detail bei dem historischen Foto mit jungen Frauen beim Nähkurs im Kloster Holzen nicht stimmen konnte. „Eine Bügelpuppe gab es im Jahr 1933 noch nicht“, sagte sich Christa Streif. Und sie rief gleich bei der Hotline an. Das tat am Vormittag auch noch ihr Mann Peter – und hatte Glück, denn er wurde als Tagesgewinner ausgelost. Der 68-Jährige darf sich jetzt über einen Bargewinn von 1000 Euro freuen.

Der Gewinner war nicht zu Hause

Als das Telefon am Nachmittag bei Familie Streif in Hirschbach klingelte, war der Gewinner nicht zu Hause. Christa Streif nahm an seiner Stelle die freudige Nachricht entgegen. „Oh, die Augsburger Allgemeine ruft an“, dachte sich die 60-Jährige, als sie eine freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung hörte, und ahnte schon, dass es geklappt haben könnte. Und als dann auch sicher war, dass ihr Mann einen Volltreffer gelandet und 1000 Euro gewonnen hatte, da konnte es Christa Streif zunächst gar nicht fassen. „Das ist ja super“, freute sich die Hirschbacherin. Denn das Ehepaar hatte zuvor öfters mal bei Gewinnspielen mitgemacht. Allerdings mit mäßigem Erfolg. „Einmal haben wir 25 Euro gewonnen, das war’s“, berichtete Christa Streif bei der Übergabe.

Auch Enkelin Lena soll etwas abbekommen

Es sei schon in Ordnung, dass sie das Geld entgegennehme, meinte die Steuerfachangestellte mit einem Augenzwinkern. Zu Hause kümmere sie sich ja meist um die Finanzen. Und was mit Geld passiert, sei von vorneherein klar gewesen. „Wir haben uns gesagt, dass wir eine Reise machen, wenn wir etwas gewinnen sollten.“ Und auch die beiden Söhne und Enkelin Lena sollen von dem Gewinn etwas abbekommen, verriet die Hirschbacherin.

Wegen der Pandemie ist bisher nichts Konkretes geplant

Wo es hingehen soll, ist noch unklar. Wegen der Pandemie habe man ja nichts planen können, sagte Christa Streif. „Wir haben kein spezielles Ziel, Sonne und Strand müssen es aber schon sein“, ließ die Frau des Gewinners wissen. Bis dahin kann der Garten der Familie weiter gepflegt werden. Denn dass dies das Hobby von Peter und Christa Streif ist, wird einem schon bei einem flüchtigen Besuch im idyllischen Hirschbach klar. Verreisen müsste man dort gar nicht. „Die Dorfgemeinschaft ist gut, man kennt seine Nachbarn, die Menschen verstehen sich“, erläuterte Christa Streif. Die Lebensqualität im Wertinger Stadtteil sei jedenfalls sehr hoch.

