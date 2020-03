vor 35 Min.

TSV fiebert dem 100. Geburtstag im Juli entgegen

Unterthürheimer Verein erhält schon im April die Sportplakette des Bundespräsidenten

Das 100. Vereinsjubiläum, das im Juli 2020 gefeiert wird, stand im Fokus der Generalversammlung des TSV Unterthürheim. Außerdem erhält der Verein schon im April bei einer Feier in Fürth für seine Verdienste die Sportplakette des Bundespräsidenten.

Doch Vorsitzender Johann Mattes blickte im Sportheim zunächst auf das vergangene Jahr zurück, stellte die gesellschaftlichen und repräsentativen Aufgaben des Vereins vor und berichtete über einige zukunftsorientierte Investitionen wie etwa die Erweiterung der Duschräume und Erneuerung der Umkleidekabinen.

Ein reges Vereinsleben beim Turn- und Sportverein unterstreicht die Arbeit des gesamten Vorstandes. Die knapp 806 Mitglieder können Angebote aus den drei Sparten Fußball, Tennis und Turnen/Gymnastik nutzen.

Die Nachwuchsarbeit ermöglicht es dem TSV Unterthürheim laut Mattes, in seiner mitgliedsstärksten Abteilung Fußball alle Altersklassen von der G- bis zur A-Jugend in den Spielbetrieb zu schicken. Mit viel Spaß und Freude gehen circa 120 Mädchen und Buben ihrem Hobby Fußball in der Spielgemeinschaft mit Wortelstetten nach.

Außerdem gab es noch einige andere Aktivitäten außerhalb des Spielbetriebes. Es wurden wieder zwei Schnuppertrainings für Bambinis abgehalten; das „Andi Romakowski“-Turnier fand zum neunten Mal statt. Das DFB-Mobil war wieder zu Gast und der TSV beteiligte sich am Maimarkt in Buttenwiesen und am Ferienprogramm der Gemeinde. Am ersten Ferienwochenende gab es ein zweitägiges Trainingscamp.

Sehr beliebt ist beim TSV die Abteilung Tennis. Hier geht der Verein 2020 mit dem TC Frauenstetten eine Kooperation im Jugendbereich ein. Ein breites Sportangebot lockt Jung und Alt im Bereich „Turnen/Gymnastik“ an.

Nach den Berichten der einzelnen Spartenleiter (Fußball, Jugendfußball, Damenfußball, Tennis und Turnen/Gymnastik) stand das 100-jährige Jubiläum im Jahr 2020 im Fokus. Es wird vom Donnerstag, 16. Juli bis Sonntag, 19. Juli am Sportgelände gefeiert. Das umfangreiche Festprogramm reicht vom Preisschafkopfen (Donnerstag, 16. Juli) über einen Festzug und Festabend am Tag der Vereine (Freitag, 17. Juli), zu umfangreichen Sportvorführungen, Fußballspielen und sportlichen Aktionen wie Schnuppertennis für Kinder und Nordic Walking sowie einem großen Stimmungsabend am Samstag, 18. Juli bis zum Festgottesdienst und Festausklang am Sonntag, 19. Juli.

Doch schon am Sonntag, 21. Juni, steht dem Turn- und Sportverein ein großer Tag bevor. Langjährige Mitglieder und Funktionäre werden im Bürgerhaus bei einem Festakt geehrt. Nach einem Gottesdienst um 9 Uhr geht es in einem Festzug mit den örtlichen Vereinen zur Ehrung ins Bürgerhaus.

Auch am Freitag, 24. April, gibt es laut Vorsitzenden Johann Mattes ein besonderes Highlight: Der TSV Unterthürheim bekommt im Ludwig Erhard Zentrum in Fürth eine ganz besondere Auszeichnung, nämlich die Sportplakette des Bundespräsidenten. Überreicht wird sie von Staatsminister Joachim Herrmann. Der TSV reist mit einer Delegation von acht Personen, darunter Bürgermeister Hans Kaltner und Landrat Leo Schrell dorthin.

Diese Sportplakette ist eine staatliche Auszeichnung für Turn-, Sport- oder Schützenvereine, die sich seit mindestens 100 Jahren in besonderem Maße für die Pflege und Entwicklung des Sports eingesetzt haben.

Abschließend dankte Johann Mattes dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit, allen Übungs- und Jugendleitern sowie den Sponsoren. (pm)

