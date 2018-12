vor 46 Min.

„Traumhafte Auszeit“ bietet zwei Stunden Glücksgefühle

Musik und Poesie brachten Besucher der Kleinkunstbühne Lauterbach zum Schwärmen. Die drei Künstler verbanden in Pfaffenhofen gekonnt Heiteres und Ernstes

Von Helmut Sauter

Passend zur Vorweihnachtszeit hat sich die Kleinkunstbühne Lauterbach eine spannende Liaison von Musik und Poesie einfallen lassen. Trotz zahlreicher Kulturereignisse im Umfeld zog es weit über hundert Besucher ins Gasthaus Straub, um das Duo Konstanze Kraus an der Harfe und Annette Weber am Akkordeon zu genießen und sich vom Schweizer Fred Strittmatter ins Reich der Poesie entführen zu lassen.

Mit dem Titel „Traumhafte Auszeit“ haben die drei Musik- und Wortkünstler nicht zu viel versprochen. Konstanze Kraus bietet von Beginn an über zwei Stunden mit ihrer Harfe ein besonderes Klangerlebnis. Mal atmosphärisch meditativ, mal hingebungsvoll feurig bringt sie die unterschiedlichsten Klangwelten der Weltmusik ins Schwingen. Ihr Repertoire reicht von traditioneller und klassischer Harfenmusik über Irish Folk und argentinischen Tango bis zur weltumspannenden Klezmer-Musik. Auch Welthits wie „Nightingale“ zaubert sie mit zartem und leisem, wo nötig mit kräftigem, temperamentvollem Spiel in den Raum.

Frappierend für die Zuhörer, wie harmonisch und gefühlvoll Annette Weber sich mit dem Akkordeon in dieses Klangerlebnis einbringt. Hier spürt man, dass die vielseitige Tastenkünstlerin ihr Metier von der Pike auf gelernt hat und ihre jahrzehntelange Erfahrung als musikalische Partnerin in den verschiedensten Formationen zum spielerischen Zusammenklang führt. Nicht umsonst leitet sich „Akkordeon“ vom französischen „accord“ ab, was auf Deutsch „Übereinstimmung“ heißt. Mit dieser inspirativen Übereinstimmung als Grundlage verflechten sich die einzelnen Musikstils zu einer mal beruhigenden, mal mitreißenden Klangmischung.

Dazwischen streut der Schweizer Schauspieler Fred Strittmatter ausgewählte Literatur zur Vorweihnachtszeit. Mit seinen Nikolausversen auf Schwyzerdütsch bringt er die Zuhörer nicht nur zum Lachen, sondern auch in Verständnisschwierigkeiten – oder etwa nicht? „Sammi, nicki, nacki, hinter´m Ofen stack i. Gieb mir Nuss und Biera, dann komm i wieder fiera.“ Doch rasch lässt sich der Vers mithilfe des Publikums ins Schwäbische übersetzen. Fred Strittmatter überrascht mit der faszinierenden Kunst, Gedichte und Geschichten mit der großartigen Kombination von Stimme, Mimik und Gestik lebendig werden zu lassen. So glaubt man, Hase, Fuchs und Bär zu sehen und zu hören, wie sie in der Nacht bei Wanja anklopfen und er sie einlässt, ohne dass sie voneinander wissen. Man ist auf das Ende der Geschichte ebenso gespannt wie beim Märchen „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Christian Andersen, das sich am Licht der Schwefelhölzer zu wärmen sucht.

Obwohl viele das Märchen aus ihrer Kinderzeit kennen, sind sie fasziniert von der Erzählkunst des Schauspielers. Er begnügt sich nicht mit leichter, humorvoller Kost, sondern sorgt mit der Parabel „Die drei dunklen Könige“ von Wolfgang Borchert und dem Essay „Weihnacht 2017“ von Herrmann Hesse für außergewöhnliche Literatur, die eine nachdenkliche Stille im Raum spürbar macht.

Die drei Künstler auf der Bühne verstehen es, immer wieder Heiteres und Ernstes einfühlsam zu verbinden. So ernten Fred Strittmatter mit seiner humorvollen Erzählung „Die Weihnachtsgans“ und Konstanze Kraus mit ihrem satirischen Song „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ noch einmal tosenden Applaus, ehe die drei mit großen, von Michaela Seefried künstlerisch gestalteten Papiersternen und adventlichen Sträußen aus der Hand des Brettl-Chefs Gerhard Sauter in die Nacht entlassen werden.

Themen Folgen