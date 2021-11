Villenbach

16:30 Uhr

Spannende Planung für den Theatersommer

Plus Die Akteure der Villenbacher Freilichtbühne wollen eine italienische Komödie aufführen

Von Otmar Ohnheiser

Voller Tatendrang präsentierten sich Schauspieler und das gesamte organisatorische Umfeld der Villenbacher Freilichtbühne bei der Konzeptvorstellung des geplanten Theatersommers 2022 durch Regisseur Hans Oebels. Die große Hoffnung aller Protagonisten auf eine unbeschwerte Freilichtsaison kann einzig und allein nur durch das Coronavirus ausgebremst werden. Diese Sorge war auch zu spüren, wenngleich die Hoffnung auf eine gelungene Premiere der italienischen Komödie „Der Diener zweier Herrn“ am 1. Juli 2022 nach über vier Jahren pandemiebedingter Pause überwog. Bis es allerdings so weit ist, kommt wie auch in all den Jahren zuvor, ein umfangreicher Vorbereitungsmarathon auf alle Beteiligten vor und hinter der Bühne zu.

