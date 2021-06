Ohne Vollmachten fremdbestimmt

Referent informiert über Verfügungen und Notfalllösungen und warnt gleichzeitig vor Versäumnissen

„Es kann jeden treffen. Jeder von uns kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstbestimmt regeln kann. Er verliert die Fähigkeit, seinen eigenen Willen zu äußern, Entscheidungen zu treffen oder Rechtsgeschäfte zu tätigen.“ Mit dieser Aussage eröffnete der Wertinger Vorsorgeberater Marcus Rauwolf das erste Mitgliedertreffen der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen in diesem Jahr.

Viele seien immer noch der Meinung, dass Ehepartner, Verwandte und Familienangehörige automatisch über eine Vertretungsberechtigung im Notfall verfügen. Aber dem ist nicht so. Laut Gesetzgebung dürften gültige Rechtsgeschäfte nur dann andere Personen für sie durchführen, wenn dafür eine gültige Vollmacht vorhanden ist. Liegt keine gültige Vollmacht vor, ernennt das Gericht einen gerichtlichen Betreuer. „Das kann auch eine fremde Person sein – zu knapp 50 Prozent werden Berufsbetreuer oder ehrenamtliche Fremde ernannt“, gab Marcus Rauwolf zu bedenken.

Welche Vollmachten oder Verfügung vorliegen sollten, da sind sich die Juristen einig: Eine Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht sowie ein Notfall-Ordner sollte jeder – und nicht nur Senioren – haben. „Alle Vollmachten oder Verfügungen müssen eindeutig, aktuell und schriftlich sein“, betonte Marcus Rauwolf.

Der Referent appellierte an die Zuhörer: „Nicht für den Notfall vorgesorgt zu haben, ist keine Lösung, und um den eingesetzten Bevollmächtigten die Entscheidung über Leben oder Tod zu ersparen, sollten gültige Vollmachten und Verfügungen vorliegen.“ Der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft, Hans Josef Berchtold, bedankte sich bei dem Referenten für seinen informativen und lebendigen Impulsvortrag. „Die ausgewählten Fall-Beispiele waren auch für Nichtjuristen gut verständlich und nachvollziehbar vorgetragen, und auch wenn man selbst vielleicht schon vorgesorgt hat, war viel Neues zu erfahren.“

Und auch die nächsten Vorträge stehen schon fest. So spricht am Donnerstag, 19. August, Dr. Friedrich Brändle, Facharzt für Allgemeinchirurgie am Wertinger Krankenhaus, zum Thema: „Der Darm, ein häufig unterschätztes Organ“. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr im Landgasthof Stark. Am Donnerstag, 21. Oktober, gibt es ab 19 Uhr die Sonderveranstaltung „Die Lebensreise mit leichtem Gepäck“ mit Tiki Küstenmacher, Theologe, Bestsellerautor, Karikaturist, Publizist und Redner. Sie findet im Festsaal des Wertinger Schlosses statt. (pm)