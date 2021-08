Der Sommer kommt ins „Städtle“ nach Wertingen

Wertingen plant ein Mini-Event für die kommende Woche. Es gibt Süßes, Herzhaftes und ordentlich Rabatte.

Die Teilsperrung des Wertinger Marktplatzes am Thürheimer Tor wurde bis Ende August verlängert. Dieser erzwungenen Sperrung wolle man aber auch etwas Gutes abgewinnen, schreibt die Wertinger Stadtverwaltung an unsere Zeitung. Deshalb gibt es kommende Woche den „Sommer im Städtle“.

Hüpfburg, Süßigkeitenstand und Kinderkarussell in Wertingen

Von Freitag, 13. August bis einschließlich Sonntag, 15. August, sollen am Wertinger Marktplatz einige Attraktionen für Kinder aufgebaut werden. Ein Kinderkarussell wird ebenso aufgebaut wie eine Hüpfburg. Es wird zudem ein „Luftballon-Werfen“ veranstaltet, kulinarische Genüsse gibt es an einem Grillstand und einem Süßwarenstand.

Laut Information der Stadtverwaltung haben sich auch mehrere Unternehmer und Einzelhändler in der Stadt an der Aktion beteiligt und bieten besondere Rabatt-Aktionen an. Das Erkennungszeichen für besondere Aktionen soll ein mit Helium gefüllter und mit einer Sonne verzierter Ballon dienen, der vor oder an der Ladentüre platziert wird. (pm, wz)